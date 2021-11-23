Космічні "туристи" здійснять 19-й в історії політ на земну орбіту: стало відомо, хто ввійде до складу команди

Планується, що космічний рейс відбудеться 9 грудня.
Американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin здійснить черговий суборбітальний політ на ракеті New Shepard. У ньому візьмуть участь шестеро "туристів", серед яких донька першого американця, який полетів у космос.
Про це йдеться на сайті компанії.
Планується, що космічний рейс відбудеться 9 грудня. До складу екіпажу увійдуть двоє почесних гостей та четверо комерційних туристів.
До складу почесних гостей входять співведучий Good Morning Americs Майкл Страхан і Лора Шепард Черчлі, старша донька Алана Шепарда, який був першим американцем, що полетів у космос.
Серед чотирьох комерційних туристів — благодійник космічної галузі Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, засновник Bess Ventures Лейн Бесс і його син Кемерон Бесс.
"Лейн і Кемерон Бесс стануть першою парою батьків і дітей, які полетять у космос", — підкреслили у Blue Origin.
Зазначається, що шостий у 2021 році та 19-й в історії комерційний політ у космос транслюватимуть онлайн.
Нагадаємо, нещодавно провідні космічні гіганти Blue Origin, Boeing, Sierra Space та кілька інших партнерів оголосили про плани створити космічний "готель" — станцію під назвою Orbital Reef на орбіті Землі.