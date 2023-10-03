Космічний годинник, зроблений з 12 метеоритів, побив світовий рекорд – фото, відео

Швейцарська компанія встановила рекорд за кількістю метеоритних вставок у годиннику.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Метеорити – це рідкісні фрагменти каменю чи металу, які падають Землю з космосу.

Les Ateliers Louis Moinet S.A. — швейцарська годинникова компанія, назва якої походить від Луї Муане, знаменитого годинникаря та винахідника хронографа. За словами компанії, Муане також був завзятим астрономом і пристрасно захоплювався годинниковим мистецтвом, яке розділяє нинішній генеральний директор та креативний директор Жан-Марі Шаллер.

Годинник, який отримав відповідну назву "Космополіс", прикрашений 12 різними метеоритами, нанесеними на циферблат.

Годинник з 12 метеоритами / Фото: guinnessworldrecords.com

Конкретні метеорити і звідки вони прибули на Землю:

DHOFAR 461 – Місяць DHOFAR 1674 - Марс ALLENDE – метеоритний дощ ERG CHECH – астероїд JBILET WINSELMAN – астероїд ISHEYEVO – астероїд ALETAI ARMANTY – астероїд AGUAS ZARCAS – метеоритний дощ. GIBEON – астероїд TOLUCA – астероїд SAHARA 97093 – астероїд BLACK CHONDRITE L5 – астероїд

Рекордна історія розпочалася з давньої дружби Жана-Марі Шаллера із мисливцями за метеоритами. Завдяки цій дружбі метеорити було знайдено всесвітньо відомими експертами Люком Лабенном та Бруно Фекте. Крім того, з придбанням метеоритів допомогла компанія GMS Créations SARL, що спеціалізується на продажу дорогоцінного каміння та матеріалів.

Для перевірки метеоритів кожен із них засвідчується сертифікатом, виданим мисливцями за метеоритами, що входять до складу Метеоритичного товариства.

Для створення галактичного годинника знадобилося декілька кроків.

По-перше, необхідно було розглянути дизайн, який міг би продемонструвати красу 12 різних метеоритів, зберігаючи при цьому сучасну естетику.

Остаточний дизайн був обраний у вигляді корпусу з 18-каратного золота рожевого діаметром сорок міліметрів, утримуваного чорним браслетом.

Далі був процес ретельного різання метеоритів. Кожен метеорит був унікальним завданням через відмінності в крихкості, щоб уникнути будь-яких втрат у процесі різання. Ця частина процесу зажадала залучення експертів, які б гарантувати, що метеорити залишаться недоторканими. Для цього фахівець Даніель Хаас ретельно вирізав і надав форму кожному з дванадцяти метеоритних дисків відповідно до технічних та годинних обмежень.

Настав час вставити кожен метеорит у годинник. За словами Les Ateliers Louis Moinet S.A., інтеграція метеоритів була "кропітким", але "ретельним процесом". Кожен метеорит був ретельно розташований так, щоб краще відображати та контрастувати один з одним. Наприклад, у центрі циферблату вміщено рідкісний зразок місячного метеориту DHOFAR 461.

Годинник з 12 метеоритами / Фото: guinnessworldrecords.com

Що стосується інших метеоритів, Жан-Марі Шаллер припускав, що вони діятимуть як "невеликі п'єдестали, призначені для їхнього підняття, створюючи загадкове розташування на циферблаті".

Компанія заявляє, що вартість годинників-рекордсменів становить 225 000 франків без урахування податків (246 901 долар США).

Годинникар сподівається назавжди виставити свій рекордний витвір у музеї, щоб він став символом інновацій та майстерності.

Нагадаємо, блогерка на камеру спробувала "найкислішу цукерку у світі". Відео її бурхливої реакції стало вірусним у Мережі.

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