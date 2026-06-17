Косий погляд Венери Боттічеллі міг бути не художнім прийомом: яку версію висунули науковці

Сандро Боттічеллі / © Вікіпедія

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Косий погляд Венери на знаменитій картині Сандро Боттічеллі “Народження Венери” століттями привертав увагу мистецтвознавців. Раніше деякі дослідники вважали, що косоокість могла бути художнім символом благочестя або краси. Однак науковці запропонували інше пояснення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники з Лондонського університету королеви Марії припускають, що модель, яка позувала для образу Венери, могла мати пухлину мозку, яка спричинила косоокість.

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Йдеться про Симонетту Веспуччі — відому флорентійську красуню епохи Відродження, яку часто пов’язують із образом Венери Боттічеллі. За даними дослідників, аналіз її портретів виявив ознаки аденоми гіпофіза.

Косий погляд Венери на знаменитій картині Сандро Боттічеллі. / © Фото з відкритих джерел

Це поширена доброякісна пухлина, яка утворюється на гіпофізі біля основи мозку. Вона може впливати на гормональний баланс і спричиняти різні фізичні симптоми, зокрема порушення положення очей.

“Цілком можливо, що неправильне положення очей на картині “Народження Венери” — косоокість, яку згодом почали сприймати як ознаку благочестя і краси, — могло бути спричинене пухлиною гіпофіза”, — заявив провідний автор дослідження Паоло Поцциллі.

Як вчені перевіряли цю версію

У дослідженні науковці використали алгоритм розпізнавання облич на п’яти портретах Симонетти Веспуччі. Аналіз виявив кілька ознак, які можуть відповідати аденомі гіпофіза.

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Симонетта була добре відомою у вищому суспільстві Флоренції, а Боттічеллі неодноразово зображував її на своїх картинах. Дослідники зазначають, що художник був настільки захоплений своєю музою, що після смерті просив поховати його біля її ніг.

Симонетта померла дуже молодою — у 23 роки. Обставини її смерті досі залишаються предметом дискусій.

Які симптоми описували сучасники

У новому дослідженні вчені також проаналізували документи, пов’язані з останніми днями Симонетти. Зокрема, у листах між П’єро Веспуччі та Лоренцо де Медічі згадується, що вона знепритомніла під час балу, а потім перебувала у затемненій кімнаті через сильні головні болі, галюцинації, блювання та високу температуру.

“Усе це симптоми пухлини гіпофіза, яка швидко росте”, — сказала перша авторка дослідження докторка Доміціана Нарделлі.

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Науковці припускають, що причиною смерті могло бути збільшення аденоми та апоплексія пухлини — раптовий небезпечний стан, пов’язаний із крововиливом або порушенням кровопостачання в пухлині.

Чому дослідники звернули увагу на інші картини

Окрім косоокості, науковці звернули увагу ще на одну можливу ознаку хвороби — лактацію. На одному з алегоричних портретів Боттічеллі зображено жінку, моделлю для якої, як вважають дослідники, була Симонетта. Вона показана так, ніби годує грудьми, хоча відомо, що дітей у неї не було.

“Це несподіваний спосіб зобразити її. Ми вважаємо, що це, разом зі змінами рис обличчя, може вказувати на реальні фізичні симптоми аденоми, яка секретує пролактин і гормон росту”, — пояснила Нарделлі.

Дослідники наголошують, що йдеться саме про наукову гіпотезу, побудовану на аналізі портретів і письмових джерел. Водночас вона може пояснити, чому в образі Венери Боттічеллі з’явилася така характерна особливість погляду.

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Хвороби на картинах епохи Відродження

Це не перший випадок, коли науковці шукають ознаки захворювань у відомих творах мистецтва. 2024 року дослідники з Університету Париж-Сакле заявили, що на фресці Мікеланджело “Потоп” у Сикстинській капелі могли бути зображені ознаки раку молочної залози.

На їхню думку, деформований сосок і невелике ущільнення в ділянці грудей могли бути не випадковою деталлю, а частиною символіки життя і смерті.

У випадку з Венерою Боттічеллі нова версія також поєднує медичний аналіз і мистецтвознавство. Вона не заперечує символічного значення образу, але припускає, що деякі риси знаменитої картини могли мати цілком реальне фізичне походження.

Нагадаємо, в Аргентині поліція провела обшук у будинку доньки нацистського офіцера Фрідріха Кадгіна з метою вилучення шедевра, викраденого її батьком під час Другої світової війни.

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