Кота знайшли повністю вкритим цементом та врятували – фото до і після

На щастя, з пухнастим все гаразд.

Кота врятували після того, як знайшли вкритим цементом.

Про це пише NTK.

Перехожі помітили нещасну тваринку, коли йшли на роботу в понеділок, 14 жовтня. Придивившись уважніше, вони зрозуміли, що кішка була вкрита шаром цементу.

Вони негайно зателефонували до місцевої організації швидкої допомоги тваринам, яка поквапилася на допомогу.

Кіт Пелле / Фото: Dierenambulance Utrecht

Кота відвезли до ветеринарів, де по бирці з'ясували, що його звуть Пелле і він живе неподалік. Чотирилапого підібрали в районі Зеєхельденбурт, Амстердам, Нідерланди.

Кіт Пелле / Фото: Dierenambulance Utrecht

Лізелотта Оскам, співробітниця швидкої допомоги для тварин, розповіла місцевим новинам: "Це зайняло деякий час, але, на щастя, ми змогли змити весь цемент".

Пелле пощастило, що цемент був ще вологим, оскільки ветеринари заявили, що якби він вже висох, робота була б набагато складнішою.

Будинки навколо Пелле в той час ремонтувалися, що пояснює, як він опинився в такому скрутному становищі.

Ветеринар додав: "Зараз він повернувся додому і, на щастя, з ним все гаразд".

Кіт Пелле / Фото: Dierenambulance Utrecht

Нагадаємо, нещодавно люди врятували одягненого собаку, якого змушували жебракувати на вулиці. Його відвезли до ветеринара.

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