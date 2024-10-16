Кота знайшли повністю вкритим цементом та врятували – фото до і після

На щастя, з пухнастим все гаразд.
Кота врятували після того, як знайшли вкритим цементом.
Про це пише NTK.
Перехожі помітили нещасну тваринку, коли йшли на роботу в понеділок, 14 жовтня. Придивившись уважніше, вони зрозуміли, що кішка була вкрита шаром цементу.
Вони негайно зателефонували до місцевої організації швидкої допомоги тваринам, яка поквапилася на допомогу.
Кота відвезли до ветеринарів, де по бирці з'ясували, що його звуть Пелле і він живе неподалік. Чотирилапого підібрали в районі Зеєхельденбурт, Амстердам, Нідерланди.
Лізелотта Оскам, співробітниця швидкої допомоги для тварин, розповіла місцевим новинам: "Це зайняло деякий час, але, на щастя, ми змогли змити весь цемент".
Пелле пощастило, що цемент був ще вологим, оскільки ветеринари заявили, що якби він вже висох, робота була б набагато складнішою.
Будинки навколо Пелле в той час ремонтувалися, що пояснює, як він опинився в такому скрутному становищі.
Ветеринар додав: "Зараз він повернувся додому і, на щастя, з ним все гаразд".
Нагадаємо, нещодавно люди врятували одягненого собаку, якого змушували жебракувати на вулиці. Його відвезли до ветеринара.
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