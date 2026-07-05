Котам не завжди подобаються ваші обійми та поцілунки: як правильно проявляти любов до пухнастика

Чи люблять коти обійми та поцілунки / © Unsplash

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Власники котів часто висловлюють їм свою любов за допомогою обіймів та поцілунків. Однак коти сприймають такі жести дуже по-різному. Вони мають свої особливості поведінки та мови тіла. Розповідаємо, чи подобаються вашому коту обійми та поцілунки.

Про це пише Express.

Чи люблять коти, коли їх обіймають та цілують

Багато господарів прагнуть продемонструвати свою любов котам за допомогою звичних нам сигналів — обіймів та поцілунків. Однак, коти — це тварини, і вони сприймають наші дії не так, як люди. Попри наявність певних спільних рис у комунікації між людьми та котами, деякі сигнали можуть залишатися для тварини незрозумілими.

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Якщо простіше: кіт може гадки не мати, чого ви від нього хочете, коли обіймаєте та цілуєте його.

Дослідження показують, що звички котів копіювати поведінку людей — від розпорядку дня та сну до звуків та поз — часто є перейнятими від самих господарів.

Зокрема, у нещодавньому відео бренду котячого корму Whiskas у TikTok було зафіксовано момент, коли кіт тягнеться лапами до грудей власниці, після чого починає лащитися та тертися головою. Автори підписали відео так:

«Якщо ваша кішка обіймає вас обома лапами, це, ймовірно, це риса, яку вона від вас успадкувала».

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Наукові дослідження підтверджують, що таке копіювання дій котами є ознакою глибокої прив’язаності, комфорту та адаптивності котячого розуму. Проте прояв таких рис не завжди означає, що тваринам подобаються традиційні людські форми ніжності.

Коти за своєю природою є поодинокими мисливцями, тому міцні обійми або підняття над землею можуть викликати у них відчуття пастки чи тривоги. Ступінь сприйняття обіймів є індивідуальним для кожної особини.

«Багато кішок люблять обійми, і вони можуть відповісти на обійми іншими ознаками прихильності, такими як муркотіння, облизування та притискання», — кажуть експерти порталу про котів Catster.

Однак небажання кота йти до рук не свідчить про відсутність любові до власника. Це означає, що тварина демонструє свою прихильність іншим способом, який вам варто «розгадати» чи помітити.

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Для котів будуть зрозумілими та приємними такі методи висловлення любові від людини:

Повільне кліпання;

Піднесення пальців та рук для обнюхування котом;

Легкий дотик вашого носа до котячого;

Вичісування щіткою.

Всі ці способи ваш кіт сприйме як вияв любові, уваги та вашої зацікавленості у тварині, на відміну від обіймів, які можуть щоразу спантеличувати тварину.

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Нагадаємо, що коти гостро реагують на відсутність господаря через зміну звичної рутини, звуків та запахів у домі. Оскільки вони формують асоціативну пам’ять і сильно прив’язуються до людини, зникнення власника порушує стабільність їхнього середовища.

Це може викликати тривогу розлуки, яка проявляється через надмірне нявчання або вилизування, відмову від їжі, руйнування речей та туалет поза лотком. Рівень стресу залежить від ранньої соціалізації тварини, її досвіду самотності та наявності іграшок, проте подібні зміни в поведінці інколи вказують і на медичні проблеми, що потребують огляду ветеринара.

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Щоб полегшити улюбленцю час наодинці, фахівці радять зберігати стабільний режим годування, облаштувати безпечну зону для відпочинку та залишати інтерактивні головоломки. Також важливо уникати емоційних прощань перед виходом.

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