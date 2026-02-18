“Котяче телебачення”: чи справді домашнім тваринам подобається дивитись відео

Кіт дивиться відео

Якщо зазирнути в історію переглядів сучасної середньостатистичної пари, там можна знайти не лише подкасти чи серіали, а й дивні відео: наприклад, годинний запис мотузки, яку тягнуть екраном під спів пташок. І найвідданіший глядач цього контенту — не людина, а домашній кіт.

Про феномен «тваринного телебачення» розповідає The New York Times.

Епоха розваг для чотирилапих

Сьогодні YouTube пропонує більше контенту для тварин, ніж вони можуть передивитися за все життя. Це нескінченні відео з писклявими іграшками, білками, анімованими рибками та багатогодинні записи птахів. Існують навіть спеціальні стрімінгові сервіси, такі як DOGTV, де оператори знімають оригінальний контент для собак у понад 20 країнах світу.

Засновник DOGTV Рон Леві пояснює, що початкова ідея, яка виникла ще у 2006 році, була простою: скласти компанію самотнім собакам, поки господарі на роботі, і допомогти їм почуватися менш тривожно. Але з розвитком технологій цей ринок вибухнув.

«Мильні опери» для собак

Але що саме приваблює тварин? Дослідження показують, що смаки улюбленців різняться. Кіт на ім’я Гус, про якого згадує авторка статті, обожнює відео з мотузкою, намагаючись схопити її лапами. Це відео має 3,2 мільйона переглядів, а ролик із мишами на жовтому тлі — понад 150 мільйонів.

Собаки ж мають інші вподобання. Опитування американських власників показало, що песики майже не цікавляться відео з машинами і лише помірно реагують на людей. Їхній фаворит — інші тварини, і насамперед собаки.

«Собаки люблять дивитися на собак, так само як люди люблять дивитися на людей. Це, по суті, мильні опери для собак», — пояснює докторка Фрея Моват, ветеринарна офтальмологиня з Університету Вісконсіна-Медісона.

Проте, на відміну від нас, собаки не є «запойними» глядачами. Їхня увага утримується лише короткими спалахами — секундами, а не годинами.

Розвага чи стрес

Важливо розуміти, що реакція на екран не завжди означає задоволення. Коли собака гавкає на телевізор і кидається до нього, це може бути як радість («Привіт, друже!»), так і захисна реакція («Це хижак, я маю атакувати!»).

Науковці попереджають: темперамент має значення. Собаки з тривожним характером можуть лякатися певних звуків з динаміків, наприклад, грому чи автомобільних гудків. Для них таке «дозвілля» може стати джерелом додаткового стресу, а не розслаблення.

Для кого це насправді?

Чесно кажучи, «тваринне ТБ» задовольняє і наші людські потреби. Нам подобається спостерігати, як наші улюбленці реагують на екрани — це окремий жанр інтернет-відео. Крім того, вмикаючи восьмигодинне відео з пташками, ми намагаємося вгамувати власне почуття провини за те, що залишаємо пухнастих одних удома.

Майбутнє цієї індустрії може бути ще більш технологічним. Дослідники вже тестують системи, які дозволяють тваринам самостійно вмикати та вимикати відео, наближаючись до екрана або відходячи від нього. Тож не дивуйтеся, якщо скоро ваш пес вимагатиме власний пульт від телевізора.

