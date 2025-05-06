Котячі звички, які можуть вас здивувати: що означає кожен погляд і рух

Кошеня / © Pixabay

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Деякі поведінкові звички котів можуть вас здивувати. Є чимало дивних речей, які зрозумілі лише власникам котів. Наприклад, коли кіт приносить неживе мишеня або змушує вас перекинути напій зі столу. Науковці ще не все знають про котів, але вже достатньо вивчили їх, аби визначити: певна поведінка свідчить або про комфорт тварини, або про якусь проблему.

Про це пише Gloriousa.

Як коти вимагають уваги

Коти люблять переривати вам роботу, вистрибуючи на стіл. Неважливо, читаєте ви книгу чи друкуєте на ноутбуці — вони без вагань ляжуть просто на вас. Так кіт ніби каже: «Зупинись і зверни на мене увагу». Він хоче, щоб ви гладили його замість взаємодії з будь-яким іншим предметом.

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Чому коти ігнорують вас

Коти — розумні, але надзвичайно вперті створіння. Це не тому, що вони не знають свого імені. Вони просто не хочуть до вас підходити. Собака прибіжить на поклик, а кіт, найімовірніше, вас проігнорує. Вони виявляють прихильність по-своєму і підійдуть лише тоді, коли самі того захочуть.

Як коти знаходять комфорт

Кошенята, коли смокчуть молоко, натискають лапками на молочні залози матері, стимулюючи виділення молока. Цей інстинкт зберігається у котів і в дорослому віці. Дорослі коти часто мнуть м’які частини тіла людини лапками, бо асоціюють це з материнським теплом. Експерти вважають, що така поведінка свідчить або про щастя, або про потребу зняти стрес.

Чому коти вас обнюхують

Коти — дуже допитливі істоти, і вони люблять нюхати своїх близьких. Якщо ваш кіт несподівано підходить і нюхає вас — це тому, що хоче впізнати ваш знайомий запах. Він шукає щось звичне й заспокійливе. Найчастіше коти нюхають руки чи обличчя, щоб переконатися, що ви — це ви. Після цього вони розслабляються і відчувають комфорт поруч із вами.

Чому коти жують пластик

Якщо ваш кіт раптово починає гризти непридатні для їжі предмети, час звернутися до ветеринара. Жування пластику може свідчити про розлад, відомий як «піка». Експерти вважають, що це може бути проявом тривожності, стресу або ознакою нестачі певних поживних речовин. Якщо ваш кіт часто так поводиться, це може нашкодити його травній системі, тому варто звернутись до фахівця.

Як коти демонструють роздратування

Коли кіт спостерігає за птахом через вікно, його пильний погляд може супроводжуватись швидким цоканням зубів. Експерти вважають, що це прояв фрустрації. Кіт хоче дістатися птаха, але розуміє, що вікно — перепона. Інші дослідники припускають, що це природна реакція — так кіт «розігріває» м’язи перед полюванням.

Як коти відкриваються вам

Якщо ваш кіт поводиться так, він демонструє довіру та дозволяє вам наблизитися. Це може виглядати не надто привабливо, але свідчить про те, що ваш улюбленець почувається комфортно поруч із вами та радий, коли ви його розчісуєте.

Як коти намагаються гратися

Коти люблять лежати на спині й перекочуватися. Вони роблять це лише тоді, коли почуваються в безпеці, оскільки показувати живіт — це прояв вразливості. Це може бути просто потягування, але також спосіб запросити вас до гри. Експерти вважають, що коти крутяться так, коли хочуть погратися. Але іноді це також спосіб позначити територію — залишивши свій запах, наприклад, на вашому новому килимі.

Чому коти плачуть вночі

Поки ви спите, кіт часто гуляє по дому. Вони набагато активніші вночі, і це нормально, доки не починається голосне нявкання. Це трапляється, коли кіт хоче зловити здобич у приміщенні. Якщо мишей чи комах немає, кіт може нявкати з розчарування. Щоб це зменшити, грайте з котом удень, щоб він втомлювався й спав уночі.

Чому коти грають у схованки

Якщо ви бачите свого кота, схованого в тісному куточку — це нормально. Коти так почуваються у безпеці. У дикій природі вони шукають захист у маленьких просторах — норах, печерах. Домашні коти також часто вибирають невеликі місця, як коробки чи простір під умивальником, навіть якщо поруч є м’яке зручне ліжко. Це інстинктивна поведінка, яка збереглася й після одомашнення.

Ознаки, що ваш кіт неспокійний

Іноді кіт раптово вбігає в кімнату на повній швидкості. Це ознака надлишку енергії. Домашні коти, які не полюють, потребують способу її витратити. Такі раптові сплески активності — нормальні. Якщо це часто відбувається, грайте з котом більше, щоб він мав змогу розрядитися.

Коли кіт приносить вам «подарунки»

Багатьом знайома ситуація, коли кіт приносить до ваших ніг мертву пташку чи мишу. Це огидно, але й зворушливо. Коли ваш кіт був кошеням, його мама приносила йому їжу. Якщо він робить це для вас, це може бути ознакою вдячності. А може, він просто хоче вашої уваги.

Коли ваш кіт розслаблений

Якщо кіт лежить на спині з витягнутими лапами, це свідчить про його спокій. Така поза показує, що він почувається в безпеці й не боїться загрози. Це хороша ознака — значить, ваш улюбленець щасливий, довіряє вам і почувається як удома.

Як коти попереджають про проблеми

У природі коти закопують свої екскременти, щоб хижаки не виявили їх по запаху. Вдома вони роблять те саме в лотку. Але якщо кіт раптом перестав це робити, це може бути сигналом. Можливо, проблема з лотком, але також — ознака тривожності або навіть спроба попередити вас про хворобу.

Як коти попереджають про збудження

Коти передають емоції не лише очима, а й вухами. Якщо вуха починають сіпатися вперед-назад — краще відійти: кіт збуджений. Якщо вуха спрямовані вперед — він спокійний. Якщо назад або щільно притиснуті до голови — нервує або налаштований агресивно. Щоб зрозуміти настрій кота — звертайте увагу на його вуха.

Коли кіт нападає на ваші ноги

Іноді ваш кіт може раптово атакувати ваші ноги, особливо коли ви проходите повз. Це може здатися агресивною поведінкою, але зазвичай вона викликана нудьгою або надлишком енергії. Це також може бути інстинкт полювання — ваша нога рухається, і це тригер для атаки. Якщо таке трапляється часто, спробуйте грати з котом більше і надати йому інші способи для вираження енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є 12 речей, які дуже обожнюють кішки більше, ніж свіжу їжу.