Вчені відкрили несподівану користь котів і собак: чим вони допомагають

Собака та кіт / © Pixabay

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Домашні улюбленці можуть не лише дарувати емоційну підтримку, але й позитивно впливати на стан мозку людей у віці. Нове швейцарське дослідження показало, що коти та собаки допомагають уповільнити когнітивне старіння, тобто втрату пам’яті, мовлення та інших розумових функцій, яка зазвичай супроводжує старість.

Дослідження опубліковано в науковому журналі Scientific Reports, а його результати цитує британське видання The Guardian.

Протягом 18 років вчені вивчали дані з загальноєвропейського опитування про здоров’я та вихід на пенсію. У ньому взяли участь тисячі людей віком від 50 років. Метою було з’ясувати, як наявність домашніх тварин впливає на процеси старіння мозку.

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Результати виявилися вражаючими

У власників собак краще зберігається пам’ять, і вони довше залишаються уважними.

У господарів котів повільніше знижується швидкість мовлення, що також є важливим показником когнітивного здоров’я.

А ось птахи та рибки не дають подібних переваг — дослідники не виявили зв’язку між утриманням цих тварин і покращенням стану мозку.

Одна з авторок дослідження, Адріана Ростекова, зазначає, що емоційний зв’язок із домашніми улюбленцями відіграє ключову роль. Наприклад, рибки живуть недовго, і тому господарі не встигають глибоко до них прив’язатись. А птахи можуть створювати надмірний шум, що погіршує якість сну — один із чинників, які впливають на зниження когнітивних функцій.

Науковці припускають, що взаємодія з котами та собаками забезпечує унікальну когнітивну стимуляцію, якої немає при спілкуванні з менш активними тваринами. Крім того, вигулювання собак — це додаткова фізична активність і соціальна взаємодія, яка також позитивно впливає на мозкову активність.

Цікаво, що це вже не перше дослідження, яке вказує на користь спілкування з тваринами. Раніше вчені довели, що контакт із собаками активує мозкові хвилі, пов’язані зі спокоєм, відпочинком і навіть щастям.

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Якщо немає пухнастого друга — можливо, саме зараз час завести одного. Адже, як показує наука, улюбленець може допомогти не лише емоційно, а й захистити ваш мозок від старіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відчувають коти й кішки, яких віддали іншим господарям.