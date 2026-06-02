"Котики" зі смітника виявилися скарбом: як подружжя заробило $21 тисяч на випадковій знахідці

У Великій Британії подружжя, яке під час прогулянки з собакою помітило дві картини в сміттєвому контейнері, продало знахідку на аукціоні за понад 21 тисячу фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє видання BBC.

Картини кілька років висіли в будинку подружжя в Пембрукширі, перш ніж вони вирішили дізнатися більше про автора робіт.

Згодом з’ясувалося, що картини належать пензлю відомого британського художника Луїса Вейна, який здобув популярність наприкінці XIX — на початку XX століття завдяки своїм зображенням котів.

Картина Луїса Вейна. / © BBC

«Ми завжди жартували, що колись вони можуть чогось коштувати, але ніколи по-справжньому в це не вірили», — розповіло подружжя через представників аукціонного дому.

За їхніми словами, спочатку вони хотіли подарувати картини невістці, яка дуже любить котів. Після року в її будинку роботи повернулися до власників і ще кілька років прикрашали їхню оселю.

«Одного дня ми вирішили пошукати інформацію про Луїса Вейна і були шоковані, дізнавшись, наскільки він відомий. Про нього навіть зняли фільм», — зазначило подружжя.

Йдеться про біографічну драму «Електричне життя Луїса Вейна», яка вийшла 2021 року. Головні ролі у стрічці виконали Бенедикт Камбербетч і Клер Фой.

В аукціонному домі зазначили, що за життя художник часто стикався з фінансовими труднощами та продавав свої роботи за невеликі суми. Водночас сьогодні його вважають одним із найвпливовіших британських митців.

Аукціоніст Бен Роджерс Джонс зауважив, що подібні знахідки трапляються нечасто, але не є унікальними. Він також нагадав, що продавці на аукціонах мають підтверджувати своє право власності на виставлені лоти.

