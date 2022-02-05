Ковбой-рятувальник: у США шукають невідомого, який врятував життя копа

Ковбой-рятувальник: у США шукають невідомого, який врятував життя копа

Злочинець ледь не вбив копа під час затримання.

У Сполучених Штатах Америки шукають невідомого, який урятував життя поліцейському.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 5 січня.

У Лос-Анджелесі під час арешту злочинець ледь не вбив копа. Кілька разів він намагався дістати пістолет із кобури офіцера. Потім навіть просив про це свою подругу, яка стояла поруч.

Коли офіцер поліції боровся за життя, раптом вибіг невідомий у ковбойському капелюсі та допоміг повалити злочинця на землю. Тепер ковбоя шукує влада міста, щоби винагородити за сміливий учинок.

Як повідомлялося, в американськоум Колорадо поліцейський урятував собаку з охопленого вогнем позашляховика. Полісмен прибув на місце, коли з вікна водія валив густий дим. Власник стояв поруч та кричав, що в середені заблокованого автомобіля залишився його пес. Перш ніж витягти тварину, правоохоронцю довелося розбити вікна. На радощах після порятунку пес чкурнув до свого господаря.