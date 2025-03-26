Ковчег Заповіту із 10 заповідями знайшли під час секретного експерименту ЦРУ

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США під час секретного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту. Цю реліквію, як стверджує Біблія, було створено ізраїльтянами незабаром після того, як вони втекли з Єгипту приблизно в 13 столітті до нашої ери. Потім Мойсей помістив сюди десять заповідей.

Про це повідомляє The Daily Mail

Деякі історики вважають, що Ковчег Заповіту спочатку зберігався у Святая Святих, найпотаємнішій кімнаті стародавнього Єрусалимського храму, перш ніж він зник під час вавилонського пограбування Єрусалиму у 586 році до нашої ери.

Існує також легенда, що артефакт був вивезений в Ефіопію і зараз перебуває в місцевій церкві. Доказів того, що ця скриня насправді існувала, ще не знайдено, але документ ЦРУ, розсекречений у 2000 році, стверджує, що її виявили у 1988 році.

Тоді ЦРУ у рамках секретного проєкту Sun Streak проводило досліди з людьми, які стверджували, що можуть сприймати інформацію про віддалені об’єкти, події чи інших людей.

Що саме "побачив" екстрасенс

У звіті детально описано один із цих тестів, під час яких один із піддослідних під номером 032 описав місце перебування реліквії десь на Близькому Сході.

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"Ціль — це контейнер. Усередині цього контейнера є інший контейнер. Ціль зроблена з дерева, золота та срібла... і прикрашена [шестикрилим ангелом]", - так описував знахідку дистанційний шукач.

Він додав, що об’єкт у формі скрині "розташований десь на Близькому Сході", а люди в цьому районі розмовляють арабською. Екстрасенс описав будівлі поблизу, які нагадували куполи мечеті, і людей, "одягнених практично у все біле" з "чорним волоссям і темними очима".

При цьому на початку експерименту дистанційному шукачеві не сказали, що саме є ціллю пошуків.

Екстрасенс додав, що відкрити контейнер можуть лише ті, хто має на це повноваження, і тільки у визначений час. За його словами, "механіка системи замка досить проста", але кожен, хто спробує відкрити контейнер, розбивши його, буде "знищений захисниками контейнера за допомогою невідомої нам сили".

Інша частина звіту містить ескізи та накреслені написи, які зробили зі слів екстрасенса під час сеансу дистанційного перегляду. Серед зображень - елементи будівлі, мечеть із куполоподібним верхом, вісім "мумій", вишикуваних одна біля одної, колесо та крилата істота під назвою "серафим".

Документ також містить кілька списків, здавалося б, випадкових, але зловісних слів, таких як "смерть", "заборонено", "захищений", "наляканий", "знищений", "біль" і "мука".

Як ЦРУ використовувало екстрасенсів

Вважається, що дистанційні спостерігачі можуть проектувати свою свідомість за межі свого тіла, щоб спостерігати за віддаленим місцем.

ЦРУ використовувало цих екстрасенсів для широкого спектру операцій, від пошуку заручників, викрадених ісламськими терористичними групами, до відстеження шляхів злочинців-утікачів у США.

Нагадаємо, вчені розкрили, як Мойсей справді міг "розділити" Червоне море 3500 років тому і кажуть, що цей вчинок міг і не потребувати божественного втручання.

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