"Ковідні" пальці: пацієнти скаржаться на запалення і почервоніння, симптом нагадує обмороження

Деякі люди, хворі на COVID-19, скаржаться на набряк та почервоніння пальців ніг. На перший погляд може здатися, що це обмороження кінцівок.

Нове дослідження показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.

Про це пише видання Mirror.

Дослідники опубліковали свою роботу в Британському журналі дерматології. Спеціалісти обстежили 50 учасників із запаленням пальців ніг. Вони виявили, що організм виробляє імунну відповідь з високим рівнем певних аутоантитіл.

Симптоми проявляються як обморожене запалення і почервоніння на руках і ногах, іноді триває місяцями. Зазвичай запалення розвивається протягом тижня або чотирьох тижнів після зараження і може привести до набрякання або зміни кольору пальців рук і ніг.

"Ковідні" пальці ніг

Старший автор дослідження доктор Чарльз Кассіус зазначив, що дослідження відкрило більш глибоке розуміння цього стану:

"Епідеміологія та клінічні особливості уражень, схожих на обмороження, були ретельно вивчені і опубліковані, однак мало що відомо про патофізіологію", - акцентував спеціаліст.

Експерти кажуть, що вкрай важливо зберігати пильність, навіть якщо ви двічі щепилися від хвороби. Симптоми коронавірусу включають високу температуру, постійний кашель, втрату смаку або запаху, біль у м'язах, а також почервоніння та набряк пальців рук і ніг.

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