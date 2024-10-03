Козел долучився до бігунів на марафоні та виграв медаль – фото

У Канаді козел за окликом Джошуа долучився до півмарафону T'Railway Trek Half Marathon у місті Консепшн-Бей-Саут та виграв медаль.

Про це повідомляє CBC News.

Його власник Джеремі Тейлор, сказав, що дізнався про зникнення свого козла через соціальні мережі.

"Він вирішив розірвати нашийник, який носив роками, і приєднатися до бігунів", - розповів Тейлор.

За словами чоловіка, його тварина звикла до груп людей і тягнулася до них.

"Коли він побачив натовп, що біжить, він вирішив долучитися, не знаючи, що це один з найдовших забігів у його житті", - сказав він.

Козел пробіг марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

Джошуа подолав близько двох кілометрів маршруту в Ньюфаундленді і Лабрадорі і зупинився на водній станції. Деякі з 250 учасників марафону бігли поруч з ним, коли він прискорювався і сповільнювався.

Козел пробіг близько чотирьох кілометрів, перш ніж його знайшли господарі і пройшли з ним останні пів кілометра, щоб він зміг перетнути фінішну лінію на пляжі Топсейл.

Козел пробіг марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

"Ми дуже швидко почепили йому на шию медаль, і він став справжньою зіркою, - сказав мер міста Даррін Бет.

Більшість людей, які брали участь у півмарафоні, хотіли сфотографуватися з Джошуа на фініші.

Козел пробіг марафон / Фото: Town of Conception Bay South/Facebook

Козел допоміг зробити перший рік марафону успішним і його вже запросили на наступний рік наглядати за фінішною лінією.

Джошуа – не перша тварина, яка пробігла марафон. 2013 року шоколадний лабрадор за окликом Бугі пробіг більшу частину 8-кілометрової дистанції в Евансвіллі, штат Індіана, і був нагороджений медаллю.

Нагадаємо, кіт отримав нове життя з титановим черепом після операції на мозку. У тварини виявили пухлину.

Читайте також: