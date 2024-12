Козеня-мутант із "пенісом" на чолі приголомшило селян: фото істоти

Козеня-мутант, у якого на чолі з'явився, як вважають, пеніс, приголомшило мешканців села Кішні в Індії.

Про це повідомляє Need To Know.

Новонароджена тварина має фалічний наріст, що стирчить з голови. Очі істоти витрішкуваті та зрощені, а його величезний язик випинається над нижньою щелепою.

Тваринка з "потойбіччя" народилася 1 грудня у кози, що належить чоловіку на ім'я Шер Сінгха.

Місцеві вишикувалися в чергу біля будинку Сінгха, щоб подивитися на козеня, якого вигодовують молоком, щоб підтримати його життя.

Козеня-мутант / Фото: скриншот з відео

Його іншопланетний вигляд може бути пов'язаний з рідкісним вродженим захворюванням, яке називається етмоцефалія.

Етмоцефалія характеризується наявністю голопрозенцефалії, хоботка, відсутністю носа та мікрофтальму, близько посадженими очима. Голопрозенцефалія – це рідкісне захворювання, яке виникає на ранніх стадіях внутрішньоутробного розвитку, коли мозок не може розділитися на дві півкулі. Хоботок – це довгий, гнучкий, часто трубчастий аномальний ріст, що часто нагадує ніс. Етмоцефалія надзвичайно рідко зустрічається у сільськогосподарських тварин і ще рідше – у людей. Вона може бути спричинена генетичними мутаціями; впливом токсинів, інфекцій або певних ліків під час вагітності; хромосомними аномаліями; та/або проблемами зі здоров'ям у матері.

Зазвичай сільськогосподарські тварини з етмоцефалією не виживають довго після народження. Це пов'язано з тим, що такий стан може спричинити труднощі з харчуванням, диханням та основними функціями організму.

Нагадаємо, у вересні в Індії народилося ще одне козеня зі зрощеними очима, що змусило місцевих повірити в іншопланетян.

