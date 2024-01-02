Козеня-мутант з "людським обличчям" шокувало селян: фото тварини

Місцеві приходять на ферму, щоб подивитися на нього.

Козеня з "людським обличчям" ошелешило мешканців села в Індії, які зібралися подивитися на дивну тварину.

Про це пише Daily Star.

Незвичайна тварина, що народилася на фермі в селі Нуав неподалік Джаунпуру, штат Уттар-Прадеш, стала місцевою сенсацією, і фермер на ім'я Лалчанд розповів, що козеня не може пити молоко матері і його треба годувати з пляшечки.

На кадрах видно, як члени сім'ї обіймають слабку тварину та знімають це на свої телефони.

Козеня-мутант з "людським обличчям" / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Козеня настільки слабке, що не може стояти самостійно, і дитині доводиться підтримувати його.

Козеня-мутант з "людським обличчям" / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Ветеринари вважають, що дивний зовнішній вигляд обумовлений дефіцитом кальцію, через який його голова набула незвичайної форми. Вони вважають, що шанси на виживання тварини невеликі.

Козеня-мутант з "людським обличчям" / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Попри це, люди відвідують ферму Лалчанда, щоб подивитись на тварину-мутанта. Багато хто вважає, що козеня має такий вигляд, ніби у нього людське обличчя.

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Подібне відбувається в Індії не вперше. 2020 року одному такому козлу-мутанту "поклонялися як Богу". Тварина народилася в Раджастані і набула статусу знаменитості через своє схоже на людське обличчя.

А в листопаді 2022 року в Султанпурі народився козел з двома великими очними яблуками, що зрослися посередині чола.

Нагадаємо, кінь-циклоп спантеличив ветеринарів. Тварина народилася з одним "діамантовим" оком.

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