Козеня-мутант з "людським обличчям" шокувало селян: фото тварини

Місцеві приходять на ферму, щоб подивитися на нього.
Козеня з "людським обличчям" ошелешило мешканців села в Індії, які зібралися подивитися на дивну тварину.
Про це пише Daily Star.
Незвичайна тварина, що народилася на фермі в селі Нуав неподалік Джаунпуру, штат Уттар-Прадеш, стала місцевою сенсацією, і фермер на ім'я Лалчанд розповів, що козеня не може пити молоко матері і його треба годувати з пляшечки.
На кадрах видно, як члени сім'ї обіймають слабку тварину та знімають це на свої телефони.
Козеня настільки слабке, що не може стояти самостійно, і дитині доводиться підтримувати його.
Ветеринари вважають, що дивний зовнішній вигляд обумовлений дефіцитом кальцію, через який його голова набула незвичайної форми. Вони вважають, що шанси на виживання тварини невеликі.
Попри це, люди відвідують ферму Лалчанда, щоб подивитись на тварину-мутанта. Багато хто вважає, що козеня має такий вигляд, ніби у нього людське обличчя.
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Подібне відбувається в Індії не вперше. 2020 року одному такому козлу-мутанту "поклонялися як Богу". Тварина народилася в Раджастані і набула статусу знаменитості через своє схоже на людське обличчя.
А в листопаді 2022 року в Султанпурі народився козел з двома великими очними яблуками, що зрослися посередині чола.
Нагадаємо, кінь-циклоп спантеличив ветеринарів. Тварина народилася з одним "діамантовим" оком.
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