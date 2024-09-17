Козеня-мутант зі зрощеними очима змусило місцевих повірити в іншопланетян: фото тварини

Люди вишикувалися в довгі черги, щоб поглянути на дивну істоту.

Новонароджене козеня зі зрощеними очима налякало мешканців села в Індії, оскільки вони вважали його прибульцем.

Про це пише Daily Star.

Власник козеняти, Кері Раджак, був спантеличений, коли на світ з'явилася дивна на вигляд істота. Очні яблука козеняти з'єднані разом посередині обличчя, але у нього немає повік і воно не може кліпати.

Його зрощені очі сидять просто над ротом, з якого мляво звисає великий язик.

Козеня-мутант / Фото: Jam Press Vid/Rare Shot News

Коза народила двох козенят минулого тижня в Сірсауді, Шівпурі, штат Мадхья-Прадеш. Згідно з повідомленнями, його брат народився нормальним і абсолютно здоровим. Повідомляється, що люди вишикувалися в довгі черги, щоб подивитися на незвичайну сільськогосподарську тварину.

Козеня-мутант / Фото: Jam Press Vid/Rare Shot News

Кері згадує, що коза обдаровувала своє дивне на вигляд потомство любов'ю і тримала його біля себе.

Вважається, що іншопланетна зовнішність кози пов'язана з генетичним розладом. Можливо, на неї вплинула циклопія – вроджений дефект, що характеризується злиттям орбіт в одну порожнину, що містить одне око. Циклопія може бути спричинена генетичними мутаціями, впливом речовин, що спричиняють вади розвитку, хромосомними аномаліями, хворобами матері або поганим харчуванням. Більшість ембріонів з таким дефектом або викидаються, або народжуються мертвими, але невелика кількість народжуються живими, щоб через декілька годин померти. Цей стан рідко зустрічається у тварин і ще рідше – у людей.

У деяких задокументованих випадках у сільськогосподарських тварин ніс і рот не формуються, або ніс виростає з піднебіння рота, перешкоджаючи потоку повітря і призводячи до того, що тварина задихається протягом декількох годин.

Нагадаємо, раніше на фермі в Парагваї народилося теля-мутант з двома головами, чотирма очима і трьома ротами.

Читайте також: