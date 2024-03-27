Кожна четверта дитина у Великій Британії відвідує школу в підгузках, не вміє користуватись туалетом

Батьки хочуть заборонити дітям у підгузках ходити до школи, оскільки 90% з них вважають, що учнів потрібно привчити до туалету.

У Великій Британії хочуть заборонити дітям ходити до школи в підгузках, адже це негативно впливає на навчальний процес. Згідно з проведеним опитуванням-дослідженням, кожен четвертий учень не вміє користуватися туалетом, тому вчителі змушені приділяти багато часу, щоб поміняти підгузок, і через це не можуть повноцінно проводити уроки.

90% опитаних благодійною організацією Kindred батьків вважають, що дітям не можна дозволяти йти до школи, поки вони не навчаться користуватися туалетом. Попри те, що експерти з виховання стверджують, що більшість дітей без особливих потреб здатні навчитися користуватися туалетом до трьох років, нещодавні дослідження показали, що 25 відсотків всіх дітей у Великій Британії приходять на перший урок до школи без цього елементарного вміння.

Директорка благодійної організації Kindred Фелісіті Гіллеспі прокоментувала результати опитування: "... Переважна більшість громадськості вважає, що ми не повинні допускати до школи дітей, які не навчені користуватися туалетом. Це негативно впливає не лише на самих дітей, які не вміють користуватися туалетом, але й на решту класу".

Місіс Гіллеспі сказала, що вчителі повинні допомагати дітям, які не навчені користуватися туалетом, це "впливає на те, скільки уваги та часу вони можуть приділяти всім учням". Попереднє дослідження благодійної організації показало, що вчителі витрачали щоденно близько 2,5 години свого робочого часу, щоб допомогти дітям, які не вміють користуватися туалетом.

За її словами, діти до школи повинні вміти користуватися туалетом, взуватися та тримати ручку. Це впливає на їхні успіхи не лише у школі, але й за її межами.

Проведене опитування виявило, що лише 50% батьків вважають, що вони повинні привчити дітей користуватися туалетом до школи, тоді як 20% вважають, що дітям можуть ходити до школи в підгузках. Ще кожна четверта школа, як вважають, повинна наймати додатковий персонал, щоб допомагати привчати дітей до туалету в школі.

Місіс Гіллеспі назвала цю ситуацію "кризою розвитку дитини", додавши: "Ми знаємо, що деякі школи вже створюють спеціальні підрозділи поряд з класами, тому що дуже багато дітей починають школу ще в підгузках або не мають інших базових навичок".

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