Крадіжка на мільйон доларів: як злодії примудрилися викрасти цілий пляж

Пляж / © Pixabay

Реклама

У 2008 році на Ямайці сталася одна з найнезвичайніших крадіжок — з приватної курортної території зник цілий пляж. Зловмисники вивезли сотні вантажівок цінного білого піску, однак знайти викрадене так і не вдалося.

Про це повідомило видання Space Daily.

Реклама

Незвичайну крадіжку виявили 20 липня неподалік міста Фалмут в окрузі Трелоні. Пляж завдовжки близько 400 метрів розташовувався на приватній землі, яку планували перетворити на розкішний курорт. Компанія Felicitas Ltd оцінювала майбутній проєкт у 110 мільйонів доларів.

Реклама

Викрасти таку кількість піску за один рейс було неможливо. Як писало Mail & Guardian із посиланням на інтерв’ю BBC із заступником комісара поліції Ямайки Марком Шилдсом, для цього могли використати приблизно 500 самоскидів. Пісок, за наявними даними, вивозили з території протягом кількох ночей.

Масштаби зникнення згодом оцінив комісар з гірничої справи Ямайки. За його підрахунками, з Корал-Спрінг вивезли приблизно 706 тисяч кубічних футів піску, який на той час міг коштувати близько мільйона доларів.

Викрадений білий карибський пісок мав особливу цінність через своє походження — він сформувався з коралового матеріалу та морських карбонатів. Його зникнення також позбавило природного захисного шару розташовані поруч мангрові зарості та солончаки.

Зникнення цілого пляжу спричинило масштабне поліцейське розслідування та судові суперечки із залученням державних органів. Під час розслідування повідомлялося про погрози, а також про переслідування з використанням гелікоптера.

Реклама

Втім, головну загадку справи так і не розкрили. Сотні тисяч кубічних футів характерного білого піску безслідно зникли, а його місцеперебування встановити не вдалося. Збережені судові матеріали також свідчать, що за саму крадіжку пляжу нікого не засудили.

Нагадаємо, поза межами популярних курортів ховаються дивовижні ландшафти, здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників. Раніше ми повідомляли про 15 дивовижних місць дикої природи, які варто побачити на власні очі.

Новини партнерів

Новини партнерів