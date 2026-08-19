Кран блищатиме: експерти назвали простий трюк проти нальоту

Кран / © pexels.com

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На кранах у ванній кімнаті та на кухні з часом з’являються білі плями, тьмяний наліт і мінеральні відкладення. Усе через краплі води, які випаровуються, залишаючи мінерали. Позбутися таких слідів можна за допомогою звичайного білого оцту — його кислотність допомагає розм’якшити мінеральні відкладення та вапняний наліт, після чого їх легше видалити.

Про це пише El Conista.

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Як очистити кран за допомогою оцту

Перед очищенням поверхню змішувача варто вимити від звичайного бруду. Після цього білий оцет можна перелити у пляшку з розпилювачем і нанести безпосередньо на ділянки з нальотом.

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Інший варіант — змочити оцтом м’яку тканину та протерти нею забруднені місця.

Оцет рекомендують залишити на поверхні на кілька хвилин, щоб кислота встигла розм’якшити відкладення. Потім поверхню слід протерти губкою або тканиною та змити залишки засобу.

Після очищення кран бажано витерти насухо. Це допоможе уникнути появи нових плям від води.

Водночас перед використанням оцту варто перевірити рекомендації виробника змішувача: кислотні засоби можуть пошкодити деякі покриття або поверхні. Не варто також змішувати оцет із хлорвмісними засобами, оскільки це може бути небезпечно.

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Як ми писали раніше, наліт на кранах можна прибрати без тривалого тертя за допомогою лимонного соку. Його потрібно нанести на забруднену поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім протерти м’якою серветкою, змити водою та витерти насухо. Лимонна кислота допомагає розчинити мінеральні відкладення від жорсткої води. Водночас засіб не варто використовувати на натуральному камені та не можна змішувати з відбілювачами.

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