Красуня з поліцейських фото: як змінилася жінка, чиї знімки стали вірусними

Ім’я Сара Джейн Ісбістер стало відомим у Мережі після того, як її поліцейські фотографії розлетілися Інтернетом і зробили її своєрідною «зіркою» вірусних кримінальних знімків.

Про це пише LADbible.

Її порівнювали з історією Джеремі Мікса — ще одного чоловіка, чия зовнішність привернула увагу після публікації поліцейського фото.

У 21 рік перші арешти Сари були пов’язані з дрібними правопорушеннями, але з часом ситуація ускладнилася.

2011 року вона неодноразово потрапляла до поліції, зокрема через несплату штрафів, крадіжки та проблеми, пов’язані з наркотиками.

Сара Джейн Ісбістер 2011 року

Згодом її історія стала широко відомою після публікацій у медіа, зокрема в глянцевих виданнях, які звернули увагу на її зовнішність у поліцейських досьє.

Сама Ісбістер визнає, що у той період не усвідомлювала серйозності своїх вчинків. Вона пояснює своє минуле впливом особистих втрат і способом життя, який привів до залежностей.

«Я хотіла бути найгіршою з найгірших», — згадує вона, додаючи, що тоді не замислювалася про наслідки.

У своїх інтерв’ю вона також розповідала про небезпечні ситуації та помилки, які призвели до проблем із законом, і про те, як її життя поступово виходило з-під контролю.

Сара Джейн Ісбістер 2013 року

Окремо вона зазначає, що публічність її минулого мала серйозні наслідки — зокрема, хвилю негативу, погрози та небажану увагу з боку незнайомців.

Сара Джейн Ісбістер 2019 року

З часом її життя кардинально змінилося. Сьогодні Сара працює у творчій сфері, позиціонує себе як візуальна художниця та займається розвитком у маркетингу та мистецтві.

Вона підкреслює, що її нинішнє життя не має нічого спільного з її минулим, і прагне зосередитися на творчості та стабільності

