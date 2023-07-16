Країна молодих відлюдників: за вихід із дому влада готова платити майже $500 щомісяця

Ці самітники відомі як хікікоморі — цим японським терміном описують надзвичайну соціальну замкнутість підлітків і молоді.

У Південній Кореї дедалі більше молодих людей повністю ізолюються від суспільства, роками не покидаючи свого помешкання. Щоб спонукати їх виходити з дому, влада пропонує відлюдникам із невисокими доходами щомісячну допомогу в розмірі до 650 000 вон (490 доларів США).

Про це повідомляє в неділю, 17 липня, ВВС.

Ці самітники відомі як хікікоморі — цим терміном у 1990-х роках у Японії описували надзвичайну соціальну замкнутість підлітків і молоді.

У чому проблема

У Південній Кореї це стало серйозною проблемою, оскільки рівень народжуваності в цій країні один з найнижчих у світі, а це провокує зниження продуктивності. Тож влада вирішила запропонувати молодим відлюдникам щомісячну стипендію, щоб змусити їх вийти з дому.

Також читайте Яка красуня: в Мережі знов обговорюють молодий вигляд першої леді Південної Кореї після зустрічі з Зеленською

Люди віком від 9 до 24 років із сімей із низьким рівнем доходу можуть отримати до 650 000 вон (490 доларів США) як щомісячну допомогу на життя. Вони також можуть претендувати на субсидії на низку послуг у сфері охорони здоров'я, освіти, культурної діяльності, отримати безкоштовні юридичні консультації та навіть провести корекцію зовнішності.

Як повідомили в міністерстві гендерної рівності та сім'ї Південної Кореї, ці стимули спрямовані на те, щоб "молоді відлюдники відновили своє повсякденне життя та реінтегрувалися у суспільство".

За даними Корейського інституту охорони здоров'я та соціальних питань, близько 340 000 людей віком від 19 до 39 років у країні (3% цієї вікової групи) вважаються самотніми або ізольованими. Дослідження також свідчать про зростання кількості одинаків у Південній Кореї. Домогосподарства з одним членом родини складали близько третини всіх родин у 2022 році. Водночас у країні зросла кількість людей, які померли на самоті.

Чи достатньо грошей

Але тільки фінансовим стимулом виправити ситуацію з відлюдництвом молодих людей буде складно. За словами Кім Су Джин, старшої менеджерки компанії Seed:s, яка спеціалізується на програмах для хікікоморі, молоді люди у Південній Кореї почуваються "пригніченими", тому що суспільство висуває до них певні вимоги.

"Коли вони не можуть виправдати ці очікування, вони думають: "Я невдаха", "Мені вже пізно щось робити", - така соціальна атмосфера пригнічує їхню самооцінку і може врешті-решт відірвати їх від суспільства", - пояснює вона.

Грошова допомога може бути "першим кроком" у розв'язанні проблеми, надалі має розпочатися підготовка безкоштовних високоякісних національних програм для самотньої молоді.

Нагадаємо, у Франції для всіх молодих людей віком від 18 до 25 років від 2023 року презервативи стали безкоштовними в аптеках. Це потрібно, щоб боротися зі статевими захворюваннями серед молоді.

Читайте також: