Країна з найбільшою кількістю прізвищ у світі: дослідження та цікаві факти

Париж, Франція / © Getty Images

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Людство використовує прізвища від пізнього Середньовіччя, беручи свій початок в аристократичних сімейних традиціях і стаючи все більш популярними, коли люди переїжджали до міст і передавали свої володіння та імена своїм дітям.

Із часом ці прізвища видозмінювалися, зникали і з’являлися знову, оскільки люди переїжджали, мови адаптувалися і традиції змінювалися. Прізвища могли бути похідними від рис (наприклад, переклади «рудий» або «оленячий»), прізвиськ (Генрі змінюється на Гаррі, а потім на Гарріс), професій (Бейкер — пекар) або місцевості (наприклад, Філдс, Голмс, Вудс), або від регіонів (наприклад, прізвище Давіньйон від французького міста Авіньйон), пише Книга рекордів Гіннеса.

І хоча більшість людей зустрічали тих, хто поділяє їхнє прізвище, цей випадок може бути трохи складнішим, якщо ви з Франції. За підрахунками, за останнє століття у Франції налічується понад мільйон прізвищ, до того ж понад 200 000 прізвищ зникли, а 520 000 нових прізвищ з’явилися — за кількістю прізвищ Франція переважає інші європейські країни, такі як Велика Британія (45 000), і весь світ (Китай і Корея налічують лише декілька сотень прізвищ).

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Отже, на сьогодні Франція має найбільшу кількість прізвищ — і причина цього не така проста, як ви можете подумати.

Журнал Time повідомляє, що «Імена стали питанням високої національної політики у Франції від 1539 року, коли король Франциск I наказав, щоб імена всіх новонароджених дітей не лише реєструвалися, але й подавалися на затвердження священикам, що зазвичай означало, що імена повинні бути обрані з житій святих».

Протягом століть французи жили за суворими правилами, які диктували, як вони повинні називати своїх дітей, зазвичай біблійними іменами. Але оскільки кількість цих імен була обмеженою, на початку 19-го століття вони вичерпали всі способи самоідентифікації, що вимагало від людей творчого підходу до написання імен.

Дослідження, проведене Атласом прізвищ Франції, виявило вплив по батькові та імміграції на французькі імена. По батькові — це батьківський та ієрархічний акт передачі прізвища від батька до дитини. В англійській мові часто використовується суфікс «son» для позначення по батькові (наприклад, Harris-son перетворюється на Harrison), який часто повторюється в інших мовах — шотландці використовують Mc або Mac (McGregor), ірландці — O (O’Brien) або Mc/Mac, а греки додають «poulos» (Dimitropoulos означає «син Дімітріоса»).

Французи також використовують цю тактику, але їхні імена по батькові неймовірно різноманітні, оскільки різні написання і діалекти були зареєстровані як незалежні імена під час перепису.

Наприклад, всі наступні прізвища походять від імені Жак: Жаке, Жако, Жакото, Жакотен, Котте, Коттен, Жакен, Жакенет, Жаккар та Жак’є.

Крім того, за даними Інституту статистики, від 50 до 80% громадян Франції можуть носити рідкісні прізвища. Це означає, що на момент перепису населення живими залишилося менше 50 носіїв.

Ці прізвища часто зберігаються, оскільки француженки юридично не змінюють своє прізвище, коли виходять заміж — вони зберігають своє дівоче прізвище у документах, що посвідчують особу, просто беруть прізвище чоловіка як «ім’я для вжитку» у повсякденному житті.

Автори дослідження також зазначають, що ще однією ключовою причиною надлишку прізвищ у Франції є імміграція, яка принесла нові імена.

Хоча найпопулярнішими прізвищами залишаються Мартін, Бернар і Робер, станом на 2021 рік 10,3% населення Франції є іммігрантами, що збільшило популярність таких прізвищ, як Сілва і Сантос (португальського походження), Діалло або Конате (західноафриканського, французько-колоніального походження), або Фішер чи Вайс (німецького походження).

Крім того, за даними Time, французькі суди відкриті для ще більшої кількості змін імен.

«Французьке законодавство все ще прямо дозволяє і навіть заохочує французів змінювати прізвища, які, як вважається, погано відображають Францію і французів», — зазначають вони, маючи на увазі nom ridicule, або «смішне ім’я».

Отже, хоча ви можете змінити своє прізвище, якщо вам, на жаль, дали титул «Мсьє Качка», «Корова», «Верблюд» або «Осел», суди рідко застосовують ці зміни — натомість дозволяють їм існувати серед багатої культурної історії Франції.

Нагадаємо, мовознавці розкрили таємницю 11 українських прізвищ.