Цікaвинки
249
1 хв

Креативний барбер використовує лопату замість ножиць — відео

Барбер із Кенії здобув популярність у соцмережах, використовуючи заточену лопату та нетипові інструменти замість ножиць, перетворюючи звичайну стрижку на справжнє видовище.

Юлія Шолудько
Лопата

Лопата / © Фото з відкритих джерел

У Кенії барбер здивував користувачів соцмереж незвичним підходом до своєї професії — замість ножиць він стриже клієнтів заточеною лопатою та іншими нетиповими інструментами.

Саме це зробило його відео вірусними й принесло широку популярність в Інтернеті.

Барбер на ім’я Сафарі Мартінс не лише демонструє процес стрижки, а й перетворює його на справжнє шоу. У своїх роликах він поєднує екстравагантні інструменти з озвученням традиційних африканських народних історій, завдяки чому контент стає ще більш впізнаваним та автентичним.

На тлі стрімкого зростання популярності соцмереж у Кенії сформувався новий тренд — барбери-інфлюєнсери. Платформи на кшталт TikTok використовуються не лише для розваг, а й як реальне джерело додаткового доходу.

Креативний підхід і сміливі експерименти дозволили Сафарі Мартінсу перетворити звичайну стрижку на ефектне видовище, яке збирає сотні тисяч переглядів і активно поширюється мережею.

Нагадаємо, як українець підірвав соцмережі роликами про "сміттєві скарби" Данії.

