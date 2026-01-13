- Дата публікації
Креативний барбер використовує лопату замість ножиць — відео
Барбер із Кенії здобув популярність у соцмережах, використовуючи заточену лопату та нетипові інструменти замість ножиць, перетворюючи звичайну стрижку на справжнє видовище.
У Кенії барбер здивував користувачів соцмереж незвичним підходом до своєї професії — замість ножиць він стриже клієнтів заточеною лопатою та іншими нетиповими інструментами.
Саме це зробило його відео вірусними й принесло широку популярність в Інтернеті.
Барбер на ім’я Сафарі Мартінс не лише демонструє процес стрижки, а й перетворює його на справжнє шоу. У своїх роликах він поєднує екстравагантні інструменти з озвученням традиційних африканських народних історій, завдяки чому контент стає ще більш впізнаваним та автентичним.
На тлі стрімкого зростання популярності соцмереж у Кенії сформувався новий тренд — барбери-інфлюєнсери. Платформи на кшталт TikTok використовуються не лише для розваг, а й як реальне джерело додаткового доходу.
Креативний підхід і сміливі експерименти дозволили Сафарі Мартінсу перетворити звичайну стрижку на ефектне видовище, яке збирає сотні тисяч переглядів і активно поширюється мережею.
