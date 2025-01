Крем із фекалій птахів і пластика: модель витрачає $60 000 на місяць на екстремальні процедури

Інфлюєнсерка, яка "боїться старіння", розповіла, як витрачає 60 000 доларів на косметичні процедури щомісяця.

Про це вона поділилася в інтерв'ю Need To Know.

Джу Айсен, модель, яка може похвалитися більш ніж 2,6 мільйонами підписників в Instagram, часто ділиться своїми порадами щодо краси, але це коштує чималих грошей.

За оцінками, 39-річна модель витратила десятки тисяч доларів лише на косметичні процедури, зокрема на японський крем для обличчя, виготовлений із солов'їного посліду та фекалій маленької горобцеподібної пташки.

"Старіння - це не варіант для мене", - сказала Джу. "Час невблаганний, але я роблю все можливе, щоб протистояти йому. Я дивлюся в дзеркало і не хочу бачити, як час минає. Це мене лякає. Тому я роблю все можливе, щоб боротися з ним".

Для Джу значні інвестиції допомагають впоратися зі страхом старіння. Серед процедур, які вона використовує, є екзотичні методи, зокрема, лікування ферментами, отриманими з лосося, з метою "стимулювання вироблення колагену", а також маски для обличчя, виготовлені з пташиного посліду.

Вона сказала: "Це практика, натхненна традиційними японськими методами освітлення та омолодження шкіри. Методи ексцентричні, але результати говорять самі за себе. Я не шкодую жодних зусиль, коли йдеться про догляд за собою".

Вона також любить інвестувати в такі процедури, як інфузійна терапія вітамінами та антиоксидантами, гармонізація обличчя "для розгладження мімічних зморшок" і філери, щоб "визначити" риси обличчя.

Модель із Бразилії каже: "Я також дотримуюся суворої дієти і займаюся фітнесом під керівництвом професіоналів. Моє тіло – це мій бренд, мій робочий інструмент. Я інвестую в нього, тому що воно дає мені впевненість і щастя".

Інфлюєнсерка також перенесла понад 40 пластичних операцій та естетичних процедур, зокрема збільшення грудей, ліпосакцію рук та ін'єкції гіалуронової кислоти в обличчя.

Вона сказала: "Синці, що залишаються після операцій, шокують, але результати завжди дуже задовольняють. Інвестиції в себе – це спосіб подбати про себе і свою самооцінку".

Попри шалені витрати, блогерка вважає, що емоційна та професійна віддача того варта: "Це не просто марнославство. Справа в тому, що я відчуваю. Я хочу показати, що можна кинути виклик часу і жити з енергією та життєвою силою".

Жінка не планує зупинятися найближчим часом і стверджує, що завжди відкрита до нових ідей. Вона сказала: "Якщо з'явиться щось більш ексцентричне, я спробую. Майбутнє краси безмежне, і я готова відкрити для себе все, що воно може запропонувати".

