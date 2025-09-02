Крем став причиною смерті: у Британії пенсіонер загинув у пожежі

Крем / © pixabay.com

У британському містечку Мексборо, неподалік Донкастера, трагічно загинув 89-річний Джеймс Раунслі. Чоловік намагався обігріти свій будинок та розпалив газовий камін. Однак в цей момент його одяг, на якому залишалися сліди зволожувального крему, що використовувався для лікування шкірних хвороб, зайнявся.

Про це повідомило видання Dailymail.

На слідстві було встановлено, що пенсіонер «не усвідомлював», що його одяг горить, доки не сів на диван. Коли він зрозумів, що трапилося, спробував загасити полум’я, однак воно поширилося надто швидко. Чоловік упав на підлогу у вітальні та загинув від сильних опіків.

Слідчі пожежної служби підтвердили, що саме крем на тканині став причиною займання і швидкого поширення полум’я. У висновках зазначено, що причиною смерті була випадкова загибель від опіків.

Онука загиблого Шеррі-Лі Гіггінс закликала людей бути уважними: «Ніколи не думаєш, що щось подібне станеться з твоєю родиною, поки це не станеться. Мій дідусь завжди користувався газовим обігрівачем, щоб зігрітися, але ми не знали, що крем, який він використовував для ніг, може бути таким небезпечним. „Якщо хтось із ваших близьких користується цими кремами, будь ласка, переконайтеся, що ви і вони знають, як подбати про свою безпеку. Я не хочу, щоб хтось інший пережив таку ж травму, як ми“.

Коронер Південного Йоркширу Нікола Манді закликала звернути увагу на небезпеку від кремів для шкіри та визнала, що в суспільстві бракує обізнаності про такі ризики. Вона підкреслила: у Британії за останні п’ять років із використанням цих кремів пов’язують близько 50 смертей.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я (NHS), пом’якшувальні засоби не є легкозаймистими самі по собі, але залишки кремів на тканинах — одязі, постільній білизні чи пледах — можуть зробити їх вкрай вогненебезпечними.

Фахівці радять людям, які регулярно користуються такими засобами, уникати відкритого вогню, не палити та бути особливо обережними поруч із камінами, плитами, свічками та обігрівачами.

