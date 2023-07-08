Кришка для каструлі: цікавий спосіб, як відчистити диван від плям в домашніх умовах

Існує кілька способів, щоб вивести масні плями та блиск з дивану. Дехто використовує пилосос, пароочисник чи просто губку. Але існує один швидкий та дієвий метод — кришка для каструлі у поєднанні з махровим рушником.

Важко повірити, що вивести масні плями з дивану можна так просто. Для цього візьміть великий махровий рушник, кришку для великої каструлі і капсулу для прання в пральній машині. Можете використовувати й інші продукти як мийний засіб. В тому числі й ті, що ви виготовили власними руками. Тут все залежить від ступеню забрудненості та кількості масних плям.

Як відчистити диван від плям в домашніх умовах за допомогою цього способу? Спочатку візьміть рушник, покладіть на тверду рівну поверхню, зверху положіть кришку для каструлі чи великої сковороди. Всі кути тканини поєднайте всередині. Для комфорту можете зв'язати їх у тугий вузол.

Після цього приготуйте мийний засіб: розведіть у окропі капсулу для прання чи інший продукт. Перелийте рідину в ємність, яка буде ширшою за кришку для каструлі. Наприклад, підійде таз.

Тепер просто намочіть рушник на кришці в мийному розчині і можете приступати до очищення дивану. Достатньо всього лише кілька разів протерти таким імпровізованим інструментом диван, щоб швидко прибрати пил, бруд, блиск та масні плями. Результат прибирання буде добре видно на світлій тканині рушника (якщо ви візьмете саме такий).

Зверніть увагу, що перед будь-якими процедурами для очищення меблів, їх поверхнб спочатку потрібно пропилососити.

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