Криваве дерево: який вигляд має рослина, яка "кровоточить", коли її зрізають (фото, відео)

Pterocarpus angolensis, широко відомий як дикий тик або криваве дерево, є видом дерева, що росте в Південній Африці.

Він відомий насамперед своїм темно-червоним соком, схожим на кров, який він виділяє, коли дерево зрубують.

Дикий тик, добре відомий у тропічній Африці, де його використовують для виготовлення високоякісних меблів та музичних інструментів, стійкий до термітів та має приємний пряний аромат, пише Oddity Central.

Криваве дерево / Фото: facebook.com/joshipenterpriseszambia

Він також стійкий до вогню, тому дерева іноді садять навколо споруд, які необхідно захистити від вогню. Але за межами Південної Африки криваве дерево найбільше відоме своїм унікальним темно-червоним соком.

Його подібність із кров'ю змусила деяких людей розмірковувати про магічні цілющі здібності дерева при захворюваннях крові, жодна з яких не була доведена традиційною медициною.

Криваве дерево / Фото: facebook.com/planetearthphenomenon

Дивлячись фото та відео зрубаних дерев Pterocarpus angolensis, легко зрозуміти, звідки походить назва "криваве дерево". Через червоний сік, який багатий на танини, створюється враження, ніби з розрізаних стволів насправді тече кров. У більшості рослин є частини, зокрема листя, яке містить від 12 до 20 відсотків дубильних речовин. Для порівняння, сік кривавого дерева на 77 відсотків складається із дубильних речовин. Саме дубильні речовини надають такого кольору соку дикого тику.

Деревина Pterocarpus angolensis має безліч застосувань, але її незвичайний сік не є корисним. Крім спірного використання в альтернативній медицині, як ліки від різних захворювань крові, його можна використовувати як барвник, а деякі люди змішують його з тваринним жиром, щоб створити свого роду косметичну мазь.

Нагадаємо, незрячий від народження чоловік відповів, що він "бачить". За його словами, для цього потрібна "5-годинна розмова".

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