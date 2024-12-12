Крокодил шокував відвідувачів зоопарку своєю аномальною худорлявістю – фото

Китайський зоопарк Гуанчжоу потрапив у скандал після того, як в Інтернеті з'явилися відео з шокувально худорлявим крокодилом, який там утримується.

Про це пише Oddity Central.

Фотографії та відео крокодила, настільки худорлявого, що можна буквально побачити його хребет і порахувати ребра, облетіли китайські соціальні мережі і спричинили палкі дебати щодо поводження з тваринами.

Як повідомляється, рептилія більше схожа на скам'янілість, ніж на живу тварину, але на одному з відео видно, як вона повільно рухається у своєму вольєрі. Людина, яка зняла відео і розмістила його в Інтернеті, висловила занепокоєння долею крокодила, і багато хто звинуватив зоопарк у жорстокому поводженні з тваринами за те, що вони або морили його голодом, або просто ігнорували його стан.

Худорлявий крокодил / Фото: скриншот з відео

У відповідь на суспільний резонанс щодо крокодила зі шкіри та кісток зоопарк Гуанчжоу виступив із заявою, в якій пояснив, що рептилія не зазнала жодного жорстокого поводження, а її фігура є наслідком гастроентериту.

Захворювання, що зазвичай спричиняється бактеріями або вірусами, характеризується симптомами блювоти і діареї, які спричинили різку втрату ваги.

Худорлявий крокодил / Фото: скриншот з відео

Пояснення зоопарку мало заспокоїли критиків, оскільки багато з них були налаштовані скептично, а інші запитували, як довго зоопарк залишав гастроентерит крокодила без лікування.

Нагадаємо, хтивий горбатий кит встановив неймовірний рекорд запливу через три океани з однієї причини. Він проплив від Тихого до Індійського океану, подолавши 13 046 кілометрів.

Читайте також: