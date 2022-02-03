Крокодил відкусив руку жінці, яка прала одяг у річці

Жінку шпиталізували.

Мешканці району Мбіре в зімбабвійській провінції Центральний Машоналенд крокодил відкусив руку, коли вона прала білизну в річці.

Про це повідомляє The Herald.

Зазначається, що 40-річна Есінері Кадзіяніке пішла на річку Анджва випрати одяг. З словами очевидця Фрешера Муодза, жінка перебувала на березі. У той момент на неї несподівано напав крокодил. Рептилія відкусила їй ліву руку.

Потерпіла втратила кінцівку. Її екстрено госпіталізували. Подробиць про її стан наразі немає.

Як повідомлялося, у національному парку Мурчисон-Фоллс в Уганді слон розтоптав на сафарі туриста, який відійшов справити потребу. Мандрівник із Саудівської Аравії вирішив сходити в туалет, а тому трохи відійшов від гурту туристів. В якийсь момент слон помітив чоловіка. Розлючена тварина побігла за ним. На жаль, Ельшахані не зміг добігти до автомобіля, де перебували троє інших туристів. Він загинув під ногами тварини.

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