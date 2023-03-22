Крокодил завітав на пікнік до туристів та вкрав холодильник – курйозне відео

У Південній Африці допитливий крокодил завітав на пікнік до людей та вкрав холодильник з напоями.

Туристи, які вирушили на сафарі, помітили гепарда і влаштували неподалік пікнік. Згодом до них з води виповзла рептилія.

Відповідне відео з'явилося у Facebook.

"Крокодил повільно наблизився до нас. Ми всі відступили у безпечне місце у машині. Потім він звернув увагу на нашу синю коробку-холодильник. Він схопив його щелепами і швидко відступив до води", - передає слова туристів upi.com.

Потім ще один крокодил підплив і вони вдвох накинулися на коробку-холодильник.

"Це відео підтверджує, чому важливо шанувати межі тварин, особливо диких. Ми, напевно, були надто близько до краю води, щойно наблизилися крокодили, ми повинні були поїхати. Урок засвоєно, на щастя, обійшлося без подій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Австралії чоловік виявив у своєму ліжку дуже отруйну і масивну змію. Східна коричнева змія, яка однією з найсмертоносніших у світі, спала під його ковдрою.

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