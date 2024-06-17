Крокодила, який кидався на дітей, спіймали і приготували на "традиційному бенкеті" – фото

Крокодила, який тероризував громаду аборигенів, застрелили і приготували місцеві мешканці, які з'їли його на "традиційному бенкеті".

Про це пише Metro.

Рептилія завдовжки 3,63 м "оселилася" в річці Бейнс в австралійській північній території. За словами влади, це сталося після масової повені в регіоні на початку цього року.

Від січня крокодил "переслідував і кидався з води на дітей і дорослих" у місті Булла. Але не лише люди були його мішенню. Поліція повідомила, що великий морський крокодил також "забрав декількох місцевих собак".

Аборигени вбили та з'їли крокодила, який тероризував громаду / Фото: NT Police, Fire and Emergency Services

У своїй нещодавній заяві влада додала, що після обговорення з членами місцевої аборигенної громади Булли тварину застрелили. Це було зроблено для того, щоб "вона більше не становила значного ризику для громади".

Потім тварину підготували до подавання на стіл в рамках "бенкету в традиційній манері". А саме, крокодила помістили "на барбекю" і згодом "зварили суп з крокодилячого хвоста". Крім того, декілька шматків м'яса також були "загорнуті в бананове листя і приготовані під землею".

Місцевий сержант Ендрю Макбрайд розповів пресі: "Це було досить велике традиційне свято, і було декілька повних животів".

Аборигени вбили та з'їли крокодила, який тероризував громаду / Фото: NT Police, Fire and Emergency Services

У результаті широкомасштабного спостереження в західних частинах регіону на початку цього року, тварини все частіше "з'являються там, де їх ніколи раніше не бачили". Макбрайд сказав: "Велика кількість води просто виштовхнула їх у випадкові місця.Очевидно, що це один з тих крокодилів, які вийшли трохи поплавати і погуляти і виринули дуже близько до мешканців".

Командирка Кайлі Андерсон додала: "Крокодили можуть становити значний ризик для безпеки громади. Завдяки бездоганній співпраці між парками та дикою природою, нашими віддаленими поліцейськими та місцевими мешканцями, ми змогли безпечно вилучити великого крокодила та забезпечити безпеку громади".

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