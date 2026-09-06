Крокодил не відпускав його понад годину: смертельна трагедія на очах у відвідувачів

Крокодил / © Associated Press

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У Папуа-Новій Гвінеї працівник парку дикої природи загинув після нападу крокодила під час показового годування тварини. Трагедія сталася в Adventure Park у Порт-Морсбі на очах у відвідувачів.

Про це повідомляє ABC News.

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Інцидент стався в суботу, коли чоловік перебував усередині огородженого вольєра та намагався погодувати крокодила.

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За словами очевидців, працівник підніс курку до огорожі, після чого крокодил раптово напав на нього, схопив за ноги й почав тягнути у воду.

Напад крокодила. / © Скріншот

Відвідувачі, які стали свідками нападу, намагалися допомогти чоловікові. На відео, що поширилося у соцмережах, видно, як крокодил утримує працівника за ноги, тоді як люди поруч намагаються його врятувати.

Очевидець Гібсон Джон розповів ABC News, що крокодил не відпускав чоловіка понад годину — до прибуття поліції та медиків.

За його словами, охоронці не мали при собі вогнепальної зброї, тому передали постраждалому невеликий металевий прут, щоб він міг захищатися. Інший відвідувач намагався підтримувати чоловіка біля краю басейну.

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«Я ніколи раніше нічого подібного не бачив. Я не міг повірити своїм очам», — розповів очевидець.

Згодом відвідувачів вивели з території. Поліція застрелила крокодила, щоб звільнити пораненого працівника.

Чоловіка доправили до лікарні 3 Mile General Hospital. Однак близько 7-ї ранку в неділю він помер від отриманих травм.

За словами очевидців, під час нападу працівник зазнав надзвичайно тяжких ушкоджень і втратив ногу.

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Відомо, що чоловік працював у парку близько двох років.

Після трагедії Adventure Park у Порт-Морсбі закрили до подальшого повідомлення. Працівники закладу також готуються до похорону загиблого.

Влада та адміністрація парку поки що не повідомили додаткових подробиць про причини інциденту та можливі зміни у правилах безпеки після смертельного нападу.

Нагадаємо, у Великій Британії триває боротьба за одужання трирічного хлопчика, який у червні зазнав тяжких травм після того, як, за даними слідства, незнайомий чоловік кинув його з висоти близько 4,5 метра до вольєра з крокодилами в зоопарку Джонсона. Дитина вже перенесла сім операцій, а попереду на неї чекає тривала реабілітація.

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