Жителька Польщі Домініка поділилася сумною історією своєї родини. Тривалий час жінка не могла зрозуміти, чому бабуся так ненавидить свою доньку — її маму.

Причину такого ставлення старенька розповіла в останні хвилини свого життя — і навіть тут виявилися винними росіяни. Історію наводить польське видання Оnet.

«Скільки себе пам’ятаю, між моїми бабусею і мамою не було любові, лише гнів. У моєї мами були два старші брати, мої дядьки, і вони також її не любили. Я не могла зрозуміти, чому вони так до неї ставилися», — згадує Домініка.

Жінка каже, що в сім’ї її саму любили набагато менше, ніж інших онуків — її двоюрідних братів і сестер.

«Мені було так боляче, коли бабуся і дідусь ігнорували мене, хвалячи моїх двоюрідних братів і сестер. Я отримувала посередні подарунки; я ніколи не чула від них нічого приємного… Я думала, що це тому, що я дівчина, як і моя мати. Крім того, мій дідусь ставився до бабусі зневажливо, і вона це терпіла. Але я не досліджувала джерело цієї ворожості», — розповіла оповідачка.

Зрештою, Домініка та її мати, Івона, переїхали за кілька сотень кілометрів від міста її бабусі й дідуся. Коли Домініка була молодшою, вона намагалася зрозуміти поведінку родини своєї матері. Проте ніхто не відповідав на це питання. Схоже, і сама Івона не знала, чому батьки її так ненавидять.

Сімейна таємниця

Коли матері Івони виповнилося 90 років, вона переїхала до будинку свого старшого сина, адже потребувала постійного догляду, допомоги з простими завданнями та мала проблеми з пам’яттю.

Останній візит до бабусі виявився поворотним моментом. Домініка ніколи не очікувала, що нарешті дізнається корінь усього зла, яке роками пронизувало цю родину.

«Моя бабуся була така хвора, що їй доводилося носити підгузки. Ми з мамою приносили все необхідне, зокрема засоби для купання, бо мама купала її та підстригала нігті… Я мила їй волосся і намилювала її тіло вологою губкою. Раптом бабуся почала плакати. Я завмерла, подумавши, що щось сталося, що я їй завдала болю. Але вона тверезо подивилася на мене і сказала: „Вибач, доню. Я завжди любила тебе, але не могла, не могла цього показати. Він мене зґвалтував“», — розповідає Домініка.

Жінка пояснює, що бабуся переплутала онуку зі своєю донькою. Тепер Домініці стало зрозуміло, чому всі так погано ставилися до її матері — вона була дитиною зґвалтування. Як виявилося, зґвалтував її бабусю радянський солдат — так само, як зараз ґвалтують українок на окупованих територіях російські загарбники.

«Мені вдалося запитати, хто це був? Бабуся лише прошепотіла: „Той клятий солдат, той п’яний покидьок“. А потім вона нічого не казала, просто плакала, і я плакала разом з нею. Вперше я обійняла її та поцілувала. Ось чому дідусь не поважав її, і вона це терпіла. Вона також була жертвою, яка народила дитину від зґвалтування. Брати моєї матері були достатньо дорослими, щоб розуміти, що відбувається в родині. Моя мати була не єдиною жертвою; моїй бабусі теж довелося пройти через пекло… Я вже знала, що в нас тече кров ґвалтівника, російського солдата — вони насправді були розміщені біля міста після (Другої світової — Ред.) війни», — підсумувала Домініка.

