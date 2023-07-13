Круїз для нудистів: жінка показала, як провела двотижневу відпустку в оголеному вигляді (фото)

Британка поділилася досвідом доволі нетипового відпочинку на круїзному лайнері.

Про це пише The Sun.

47-річна Гелен Берріман розповіла, що побувала на кораблі для нудистів.

Разом з чоловіком Саймоном вона два тижні мандрувала різними країнами оголена. До слова, на 11 палубах перебувало 2300 людей.

Гелен Берріман на круїзі для нудистів / Фото: Caters

Мешканці Бромлі, Лондон, вирушили у мандрівку з Тампи, Флорида, та відвідали острови Сен-Мартен, Сент-Кітс, Антигуа, Теркс і Кайкос, Багами та Домініканську Республіку.

Гелен Берріман / Фото: Caters

"Ви можете бути оголеними будь-де на кораблі, за винятком швартування у певних портах і якщо ви хочете увійти до будь-якої з офіційних їдалень", - поділилася вона.

Також жінка зауважила, що "загальний натуристський етикет" заохочував нудистів брати із собою рушники, коли вони хочуть сісти.

Гелен на круїзі з мандрівницею / Фото: Caters

Берріман не була прихильницею нудизму, поки 2015 року не зустріла свого чоловіка, який віддає перевагу такому способу життя. Більше того, спершу вона вважала його захоплення оголенням тривожним.

"Якщо він і хотів це зробити, то я просто не хотіла про це знати", - сказала Гелен.

Гелен Берріман з чоловіком / Фото: Caters

Зрештою, вона вирішила спробувати себе в натуризмі: "Це був момент мого осяяння, і я нарешті зрозуміла, чому Саймону це так сподобалося. Я почувалася вільною. Раніше я прирівнювала оголення до сексу та об'єктивації, але тепер моя думка повністю змінилася".

Перш ніж зайнятися оголеним способом життя, Берріман боролася з любов'ю до свого тіла, але тепер вона приймає свою фігуру.

Гелен Берріман / Фото: Caters

"У мене лише одна шкіра, і хоча в деяких місцях вона "вільна", вона сидить на мені краще, ніж джинси", - додала вона та закликала інших спробувати натуризм, стверджуючи, що це досвід, що дозволяє почуватися вільним.

Нагадаємо, пасажири круїзного лайнера висміяли жінку, яка запізнилася на 45 хвилин, та зняли її на відео. Здавалося, вона взагалі не переймалася через своє запізнення.

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