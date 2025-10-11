Круїзна компанія відмовила парі в посадці на лайнер: на заваді став вік туристів

Круїзна компанія ледь не зірвала романтичну подорож двох канадців через вікові обмеження для пасажирів

Плани канадської пари провести романтичний круїз Мексиканською Рив’єрою обернулися несподіванкою: за кілька тижнів до відправлення їм повідомили, що без дорослого «опікуна» вони не зможуть сісти на лайнер. Причиною стало суворе вікове правило компанії, яке вимагає, щоб усі пасажири до 21 року подорожували у супроводі особи, старшої 25 років.

Про це повідомляє People, з посиланням на допис постраждалої пари на форумі Reddit.

Вікові обмеження круїзної лінії

20-річна дівчина та її хлопець забронювали п’ятиденний круїз на лайнері Carnival Radiance. Вона збиралася святкувати на кораблі свій 21-й день народження, проте на момент відправлення обом пасажирам все ще було по 20 років.

Дівчина розповіла в пості на Reddit, що отримала електронного листа від Carnival Cruise Line про неможливість їхньої подорожі.

«Я щойно отримала електронного листа про те, що ми не можемо поїхати без „опікуна“ і що будь-хто віком до 21 року повинен супроводжуватися опікуном старше 25 років,» — написала засмучена туристка.

Згідно з офіційною політикою Carnival, гостям повинно виповнитись 21 рік на день відправлення, щоб подорожувати самостійно. Гості молодшого віку повинні подорожувати з родичем або опікуном віком 25 років або старше. Винятки робляться лише для офіційно одружених пар та військових.

Вихід із ситуації: пошук компаньйона

Пара була шокована, оскільки вони є громадянами Канади, де повноліття настає у 18 років. Попри те, що компанія запропонувала повернути гроші за квитки, пара вже купила квитки на літак до Лос-Анджелеса, які були неповоротними.

У коментарях до допису багато користувачів висловили здивування, чому компанія взагалі дозволила їм забронювати круїз, якщо їхній вік не відповідає правилам.

Один із коментаторів порадив: «Знайдіть свою групу круїзу на Facebook, і я впевнений, що хтось там не буде проти [стати опікуном]. Проблема в тому, що якщо ви зробите щось дурне, вони також нестимуть відповідальність за вас. Тож не робіть нічого дурного!»

Дівчина швидко відповіла, запевнивши, що вони з хлопцем не вживають алкоголь, тому «нічого дурного» не станеться. Зрештою, пара знайшла вихід.

«Дякую за всі поради, ми знайшли пару, яка також прямувала в цей круїз і погодилася зареєструватися як наші компаньйони,» — додала авторка допису.

Таким чином, завдяки допомозі незнайомців, романтичний круїз пари вдалося врятувати.

Нагадаємо, турист зістрибнув із круїзного лайнера, щоб не платити борг за азартні ігри. Тепер крім заборгованих 16000 доларів, йому доведеться сплатити ще й чималий штраф та, ймовірно, посидіти у в’язниці.

