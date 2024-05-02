Круїзний лайнер залишив літню пару в іншій країні

Через місяць після того, як восьмеро пасажирів круїзної компанії Norwegian Cruise Line застрягли в Африці, коли їхній корабель відплив без них, американське подружжя у віці 84 і 81 року також залишилося без допомоги круїзної компанії в Іспанії.

Про це пише CNN.

Річард і Клодін Гордони із Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, здійснювали середземноморський круїз на борту Norwegian Viva з родиною та друзями і з нетерпінням чекали на святкування 85-го дня народження Річарда, яке має відбутися пізніше цього тижня.

У понеділок, коли корабель пришвартувався в Мотрілі, Іспанія, подружжя вирушило на самостійну екскурсію до історичного міста Гранада, організовану не круїзною компанією. Коли вони поверталися, їхній автобус затримався на годину через зливу.

"Я дуже досвідчений мандрівник і за своє життя побував, напевно, в 30 круїзах", - сказав Гордон. "Ніколи раніше ми не запізнювалися на корабель в порту. Тож ми не з тих, хто зловживає системою".

Вони не встигли на загальне підіймання о 17:30 за місцевим часом, оскільки судно відчалювало приблизно о 18:00. Гордон розповів, що приблизно о 17:45 він розмовляв з родичем на борту, який підняв тривогу, що вони перебувають поряд і запізнюються, але співробітники Norwegian Cruise Line відповіли йому, що оскільки судно має відплисти вчасно, то нічого не можна зробити.

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За словами Гордонів, вони прибули до причалу на таксі о 18:10, а корабель відплив з ліками Клодін, окулярами Річарда і їхніми запасними батареями для слухових апаратів і зарядними пристроями для телефонів на борту.

"Наш круїз почався в Лісабоні, і ми відплили з Лісабона приблизно через півтори години після запланованого відплиття о 16:00", - розповів Гордон. "Потім наступної ночі або другої, щонайменше на пів години запізнилися з причалу, тож зрозуміло, що вони не завжди вирушають точно в запланований час".

"Вони озиралися, озиралися, але нікого не було", - розповіла Марілі Баркер, донька подружжя. "Вони взяли таксі до поліцейської дільниці, де правоохоронець допоміг їм зателефонувати, але у відповідь було: "Ми нічого не можемо зробити".

Подружжя каже, що на той момент вони не отримали жодної допомоги від Norwegian Cruise Line ні на кораблі, ні на суші.

"На щастя, мій батько подорожував, але йому все ще 85 років", - каже Баркер. "Оскільки норвезький лайнер Viva причалить до острова Ібіца лише у вівторок, вони поїхали автобусом до Гранади і знайшли милий, дешевий маленький пансіон".

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Тим часом, Баркер каже, що вони з чоловіком до третьої ночі шукали рейси і готель, щоб врешті-решт сісти на літак до Пальма-де-Майорки, де їхній корабель мав пришвартуватися о 8 годині ранку за місцевим часом у середу, 1 травня.

Клодін Гордон написала своїй доньці у вівторок пізно ввечері за іспанським часом, що компанія Norwegian Cruise Line вперше після інциденту вийшла з ними на зв'язок і запропонувала взяти таксі з готелю в Пальмі вранці, щоб возз'єднати їх з їхнім кораблем.

"Сьогодні з нами поводилися по-королівськи", - сказав Гордон після того, як потрапив на корабель у середу вранці, через два дні після того, як вони зійшли на берег у Монтрілі. "Вони забрали нас з готелю в красивому чорному лімузині BMW, щоб відвезти на корабель. Там нас зустрів начальник суднової служби, який провів нас всередину корабля, щоб зустрітися з генеральним менеджером корабля, потім вони супроводжували нас на сніданок, потім вони супроводжували нас до нашої каюти. Ми просто сказали їм, що нас покинули в доках, і ніхто нас не зустрів і не сказав, куди йти, а вони відповіли, що вже поскаржилися начальнику порту, який повинен був подбати про нас. Але, звісно, корабель не вийшов на зв'язок. Але, звичайно, судно не виходило на зв'язок з нами протягом двох днів, тому це не дуже добре про них говорить".

Круїзна компанія Norwegian Cruise Line заявила, що заперечує час прибуття пари на пірс. "Двоє гостей, які зійшли на берег самостійно, прибули на пірс приблизно на годину пізніше і не встигли до загального відплиття о 17:30 за місцевим часом, яке відбулося приблизно о 18:00", - повідомив прессекретар компанії. "Круїзний лайнер слідує за встановленим маршрутом з визначеним часом прибуття і відплиття. Маршрути ретельно координуються і плануються задовго до початку кожного рейсу, щоб гарантувати, що всі наші гості отримають саме той досвід, на який вони очікують".

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Він додав, що існує невеликий проміжок часу, в який можна розмістити гостей, які запізнюються, але Гордони прибули за межами цього проміжку.

"Після декількох спроб зв'язатися з цими гостями за наданими номерами телефонів, а також спроб зателефонувати їхнім контактним особам в екстрених випадках, ми не змогли поговорити з ними безпосередньо. Однак ми тісно співпрацювали з місцевими портовими агентами, щоб домовитися про те, щоб гості повернулися на судно".

Прессекретар повідомив, що перед тим, як забрати гостей з готелю в середу вранці, круїзна компанія скоординувала зустріч Гордонів в аеропорту Пальма-де-Майорки напередодні ввечері, але все ще не змогла зв'язатися з парою телефоном.

У схожому інциденті, що стався минулого місяця, вісім пасажирів не встигли повернутися на свій корабель Norwegian Cruise Line на африканській острівній державі Сан-Томе 27 березня. Потім вони декілька днів намагалися наздогнати свій корабель, який прямував до західного узбережжя Африки. У цьому випадку Norwegian підкреслила, що гості, які запізнилися, перебували на приватній екскурсії, яка не була організована круїзною компанією.

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