“Кричав, як школярка”: чоловік випадково знайшов унікальний скарб та розбагатів

У Великій Британії чоловік, який гуляв із металошукачем знайшов унікальний скарб — кулон «Серце Тюдорів». Зараз його виставили на аукціон та оцінили у 3,5 млн фунтів стерлінгів.

Про це пише dailymail.co.uk.

Артефакт, на якому викарбувані літери «H» і «K», був знайдений у 2019 році власником кафе з Бірмінгема, який мав металошукач лише півроку.

Якщо кампанія Британського музею зі збору 3,5 мільйона фунтів стерлінгів для придбання кулона за ринковою вартістю буде успішною, його власник Чарлі Кларк стане мільйонером.

Сьогодні музей розпочинає кампанію зі збору коштів серед широкої громадськості, щоб врятувати «Серце Тюдорів».

Згідно з дослідженнями експертів музею, цей артефакт із 24-каратного золота, ймовірно, був створений для турніру, що відбувся в жовтні 1518 року з нагоди заручин дочки Генріха VIII і Катерини — принцеси Марії з французьким спадкоємцем престолу.

Генріх регулярно замовляв лондонським ювелірам створення прикрас для великих святкувань і державних заходів.

Її носили члени двору, щоб створити враження великої розкоші.

Кулон поєднує троянду Тюдорів із символом граната Катерини і має напис «tousiors», що в перекладі з старофранцузької означає «завжди».

Після того, як кулон був знайдений на полі в графстві Ворвікшир, про нього було повідомлено відповідно до Закону про скарби 1996 року.

Згідно з цим законом, будь-який предмет, який оголошений скарбом, стає власністю Корони і зберігається в безпечному місці, щоб музеї або галереї в Англії могли його придбати.

Виручка від продажу зазвичай ділиться між особою, яка знайшла скарб, та власником землі. Отже, Кларк може розраховувати на несподівану винагороду у розмірі 1,75 мільйона фунтів стерлінгів.

Говорячи про свою знахідку Кларк розповів: «Я вже знаходив кілька монет раніше, нічого особливого. Але я знав, що це золото. Коли ти бачиш цей колір, то саме для цього ти і є з металошукачем».

Його знахідка, яка трапляється «раз на 30 життів», змусила його, за його словами, скрикнути «як маленька школярка».

Зараз кулон зберігається в Британському музеї. Заклад має зібрати гроші до квітня 2026 року. Якщо цього не станеться — скарб продадуть приватному колекціонеру.