Крихітний врятований кошеня здивував усіх своїм розмахом хвоста (фото)

Крихітний врятований котик виріс у пухнастого красеня з гігантським хвостом.

Наталія Магдик
Врятоване кошеня

Врятоване кошеня / © Newsweek

У Лас-Вегасі жінка врятувала крихітного та хворого котика на ім’я Гремлін. Спочатку він був ослаблений і ледь виживав, але завдяки цілодобовому догляду котик не тільки одужав, а й набув приголомшливих розмірів хвоста, що дорівнює довжині всього його тіла.

Про це пише видання Newsweek.

Мері Куломб із притулку Three Roots Farm LV у Лас-Вегасі взяла під опіку тритижневого котика, який важив всього 14 грамів і мав серйозні інфекції та сильну діарею. Малюк потребував цілодобового догляду та лікування, і лише завдяки наполегливості Мері йому вдалося вижити.

Котик одразу привернув увагу через незвичну зовнішність: великі очі та розпатлане хутро нагадували персонажа з фільму жахів, тому його назвали Гремлін.

Протягом кількох місяців він швидко одужував, а користувачі Reddit активно стежили за трансформацією через щоденні оновлення Мері. Спочатку хвіст котика здавався маленьким, але через деякий час почав стрімко рости і наразі досяг розмірів усього тіла тварини.

Сьогодні Гремлін виглядає абсолютно здоровим: його хутро стало м’яким і пухнастим, а характер — грайливим і доброзичливим. Він добре ладнає з іншими тваринами у притулку, особливо з кроликами, і вже став улюбленцем користувачів соцмереж.

/ © Newsweek

© Newsweek

Фото котика із гігантським хвостом швидко облетіли інтернет і зібрали тисячі лайків та коментарів. Люди захоплюються його перетворенням і називають його «міні-гремліном, що став зіркою».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопець врятував кошеня, яке застрягло на камені, але найбільше користувачів розсмішила реакція його мами-кішки.

