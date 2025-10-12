"Криваве" озеро в Карпатах, якого немає на картах: де знайти таємничу локацію

Карпати / © Credits

В Карпатах, далеко від популярних туристичних маршрутів, існує таємниче «Криваве» озеро, якого не знайти на жодній офіційній карті. Розташоване на кордоні з Румунією, воно вражає краєвидами «Гуцульських Альп», але для його відвідування туристам потрібен спеціальний дозвіл.

На відміну від відомих Синевира чи Несамовитого, Криваве озеро є справжньою таємницею. Воно розташоване у Закарпатській області, у верхів’ях річки Квасний, на висоті 1646 метрів над рівнем моря, просто під вершиною гори Піп Іван Мармароський.

Ця місцевість належить до Мармароського масиву, який за свою скелясту та гостру форму рельєфу отримав назву «Гуцульські Альпи». Краєвиди тут справді нагадують скоріше Альпи, аніж звичні Карпати.

Чому озеро назвали «Кривавим»

Моторошна назва озера має кілька пояснень. За сучасною версією, назву йому дав у 2002 році мандрівник, який поранив руки об гостре каміння на стежці й омив їх у воді.

Однак виявилося, що місцеві мешканці називали озеро Кривавим задовго до цього. За словами знавців Карпат, така назва з’явилася через особливі червоні водорості та каміння, що вкривали дно і надавали воді відповідного відтінку.

Як дістатися: маршрути та важливе попередження

Найближчими населеними пунктами до озера є села Видричка, Бребоя та Богдан. До водойми веде стрімка стежка, що починається з північного боку під вершиною Піп Івана Мармароського.

Мармароський масив розташований безпосередньо на державному кордоні з Румунією. Рішенням Ради оборони Закарпатської області відвідування цієї місцевості туристами заборонено без спеціального дозволу. Для того, щоб потрапити в цей район легально, необхідно заздалегідь оформити дозвіл у прикордонної служби.

Нагадаємо, в українських Карпатах з’явилася нова живописна водойма, якої раніше не було на туристичних маршрутах. Озеро, яке місцеві називають Негрове, виникло зовсім нещодавно в масиві Ґорґани, між горами Велика Сивуля (1836 м) та Лопушна, неподалік від села Осмолода Івано-Франківщини.

Його поява — результат людської діяльності: під час вирубування лісу важка техніка перекрила гірський потік, і в результаті утворилася нова водойма. Попри штучне походження, вона гармонійно вписалася в дику красу гірських пейзажів, оточена густим лісом і кам’янистими схилами.

Що робить Негрове особливим:

вода тут надзвичайно чиста та прохолодна;

офіційної назви озеро поки не має, але мешканці пов’язують його з назвою місцевого потоку;

на карті ця місцевість позначена як водоспад Кам’янистий, що стане орієнтиром для туристів.

Хоча озеро зовсім «молоде», воно вже стало привабливою точкою для мандрівників. Атмосферний ліс навколо підходить для піших прогулянок, фотополювання та невеликих походів.