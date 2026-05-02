Кривавий день народження: іменинник розстріляв друзів через жарт

Торт / © pixabay.com

У місті Буландшахр, Індія, святкування дня народження закінчилося кривавою трагедією. Іменинник застрелив трьох друзів після жарту з тортом.

Про це пише NDTV.

Звичай мазати обличчя іменинника тортом є доволі поширеним у багатьох країнах і зазвичай сприймається як невинна розвага. Втім, цього разу безневинний жарт обернувся смертельним конфліктом.

Інцидент стався у спортзалі в районі міста Хурджа. Там 33-річний Джіту Саїні святкував день народження разом із друзями. Під час святкування декілька з них у жартівливій формі намастили йому обличчя тортом, однак така поведінка спричинила агресивну реакцію з боку іменинника.

За словами очевидців, між чоловіками виникла гостра сварка. Після цього Джіту покинув приміщення, але згодом повернувся разом із групою людей та вогнепальною зброєю.

Брат одного із загиблих, Санджай Саїні, розповів, що того ж вечора підозрюваний телефонував йому зі скаргами на нібито неповагу з боку друзів та нецензурну лексику. Чоловік намагався заспокоїти іменинника та пообіцяв розібратися в ситуації наступного дня, однак трагедії уникнути не вдалося.

Повернувшись до спортзалу, Джіту Саїні відкрив вогонь по трьох чоловіках, із якими раніше конфліктував. Напад стався раптово, і присутні не встигли зреагувати. Унаслідок стрілянини всі троє дістали смертельні поранення.

«Пізно ввечері до поліцейського відділку в Хурджа-Нагарі надійшло повідомлення про трьох молодих чоловіків із вогнепальними пораненнями. Поліція оперативно прибула на місце події. Потерпілих доправили до лікарні у критичному стані, де лікарі констатували їхню смерть», — повідомив представник поліції Антрікш Джайн.

«З’ясувалося, що конфлікт виник через інцидент під час святкування дня народження, коли один із загиблих намастив обличчя підозрюваному тортом. Сварка переросла у цей трагічний випадок», — додав він.

Наразі правоохоронці затримали понад 15 осіб для допиту. Водночас головний підозрюваний, Джіту Саїні, перебуває у розшуку.

