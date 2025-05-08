Кривавий сніг над Бостоном: що насправді сталося у 1930-х і чому це лякає досі

Бостон 1930-х років. / © iflscience.com

Реклама

На початку 1930-х мешканці Бостона стали свідками дивовижного й водночас тривожного явища — сніг, що падав з неба, мав глибокий червоний відтінок. Це стало одним із найяскравіших візуальних проявів екологічної катастрофи, яка увійшла в історію США як “Пилова чаша”.

Про це розповідає IFL Science.

Причиною моторошного снігопаду став дрібний пил із Великих рівнин — регіону, який постраждав від масштабної деградації ґрунтів через безконтрольну оранку та посухи. Через відсутність рослинності родючий верхній шар ґрунту перетворився на пил, який вітрами піднімався на тисячі кілометрів. У поєднанні з атмосферними фронтами він змішувався з сніговими хмарами над Новою Англією, зокрема над Бостоном, забарвлюючи опади в червоний колір.

Реклама

Вчені сьогодні визнають: це було наочним уроком того, що руйнівне землекористування без екологічного балансу може мати катастрофічні наслідки. Пил, піднятий у повітря, не лише змінював погодні умови — він шкодив здоров’ю, спричиняв проблеми з диханням і погіршував видимість у містах.

Кульмінацією стала так звана “Чорна неділя”, коли цілі регіони, зокрема в Канзасі, потонули в густому пилу на тижні. Люди втрачали господарства, повітря ставало непридатним для дихання, а сільське господарство зазнавало колосальних збитків.

Фермер і сини йдуть попри пилову бурю в окрузі Сімаррон, штат Оклахома, США. / © iflscience.com

Червоний сніг у Бостоні був лише верхівкою айсберга. Масові пилові бурі спричинили найбільшу внутрішню міграцію в історії США та стали каталізатором масштабних екологічних реформ. За ініціативою президента Франкліна Рузвельта було запроваджено програми зі збереження ґрунтів і боротьби з ерозією.

“Нація, яка руйнує свій ґрунт, руйнує саму себе”, — заявив тоді лідер країни.

Реклама

Цей історичний епізод нагадує, наскільки важливо дотримуватися принципів екологічної рівноваги. І хоча червоний сніг у США був рідкісним, на нашій планеті є місця, де подібні атмосферні аномалії є звичними — але це вже інша історія.