Сучасна молодь стала найнещаснішим поколінням: вчені пояснили чому

Дослідження показало, що найгірший стан психічного здоров’я — у тих, кому до 30.

Сучасна молодь стала найнещаснішим поколінням: вчені пояснили чому

Сучасна молодь стала найнещаснішим поколінням: вчені пояснили чому / © Unsplash

Поширена в кінематографі криза середнього віку, яка починається приблизно у 47 років, можливо, вже в минулому. Нове дослідження вчених з Дартмутського коледжу показує, що «горб нещастя» — період підвищеного стресу та депресії в середньому віці — більше не спостерігається.

Про це пише Daily Мail.

Натомість найнещаснішою виявилася молодь. Це суттєва зміна порівняно з минулим, коли пік психологічних проблем припадав саме на середній вік. Дослідники проаналізували дані понад 10 мільйонів дорослих у США та 40 тисяч домогосподарств у Великій Британії. Результати показали, що психічне здоров’я молоді помітно погіршилося.

Вчені припускають кілька можливих причин цієї тенденції:

  • Економічний спад. Довгострокові наслідки Великої рецесії 2008 року вплинули на можливості працевлаштування і заробітки молодих людей.

  • Пандемія Covid-19. Заходи, пов’язані з пандемією, могли погіршити психічне здоров’я молоді.

  • Поширення смартфонів і соцмереж. Порівняння себе з ідеальними образами в соціальних мережах викликає невдоволення власним життям.

Дослідники наголошують, що перед світом постала нова серйозна криза психічного здоров’я серед молоді, яка вимагає негайного вирішення.

