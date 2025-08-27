- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 502
- Час на прочитання
- 2 хв
Сучасна молодь стала найнещаснішим поколінням: вчені пояснили чому
Дослідження показало, що найгірший стан психічного здоров’я — у тих, кому до 30.
Поширена в кінематографі криза середнього віку, яка починається приблизно у 47 років, можливо, вже в минулому. Нове дослідження вчених з Дартмутського коледжу показує, що «горб нещастя» — період підвищеного стресу та депресії в середньому віці — більше не спостерігається.
Про це пише Daily Мail.
Натомість найнещаснішою виявилася молодь. Це суттєва зміна порівняно з минулим, коли пік психологічних проблем припадав саме на середній вік. Дослідники проаналізували дані понад 10 мільйонів дорослих у США та 40 тисяч домогосподарств у Великій Британії. Результати показали, що психічне здоров’я молоді помітно погіршилося.
Вчені припускають кілька можливих причин цієї тенденції:
Економічний спад. Довгострокові наслідки Великої рецесії 2008 року вплинули на можливості працевлаштування і заробітки молодих людей.
Пандемія Covid-19. Заходи, пов’язані з пандемією, могли погіршити психічне здоров’я молоді.
Поширення смартфонів і соцмереж. Порівняння себе з ідеальними образами в соціальних мережах викликає невдоволення власним життям.
Дослідники наголошують, що перед світом постала нова серйозна криза психічного здоров’я серед молоді, яка вимагає негайного вирішення.
Нагадаємо, у США спостерігається новий тренд серед молоді: покоління зумерів дедалі частіше відмовляється від традиційних кар’єрних шляхів у великих корпораціях, віддаючи перевагу франчайзинговому бізнесу. Це рішення зумовлене прагненням до незалежності та бажанням контролювати власне майбутнє.
Багато людей вдаються до дорогих косметичних процедур, щоб мати молодший вигляд. Однак згідно з новим опитуванням EduBirdie, проведеним серед 2000 представників покоління Z і молодих міленіалів, покоління Z вважає людей «старими» вже від 35 років.