Крижні-вбивці: качки масово змінюють поведінку і лякають учених

Сигнал лиха для екосистем: качки стають канібалами та поїдають одна одну через зміну клімату

Качки стають канібалами та можуть поїдаюти одна одну через зміну клімату та дефіцит їжі.

Про це пише Daily Star.

Експерти виявили, що ці зміни змушують мешканці ставків ковтати пташенят.

Вчені втратили дар мови після того, як трьох крижнів помітили, як вони пожирають дитинчат іншого виду птахів. Качок, які зазвичай їдять рослини, насіння, равликів та комах, минулого місяця свідки сфотографували з ногами щойно вилуплених пташенят путекетеке (австралійська хохлата поганка), що звисали з їхніх ротів.

Цих трьох кровожерливих селезнів, яких помітили біля озера в Новій Зеландії, згодом було приспано.

Але експерти з дикої природи заявили, що це має величезні наслідки для біорізноманіття та харчового ланцюга. Вони також побоюються, що дивна поведінка може поширитися по всьому світу, оскільки качки копіюють дії одна одної.

У 2017 році дослідники на південному заході Румунії задокументували інцидент, коли дикі крижні вбили пташенят горобцевих птахів.

У їхньому дослідженні йдеться, що за напружених екологічних умов качки можуть перейти від рослинного харчування до активного хижацтва на хребетних. Не виключено, що вони можуть поїдати власне потомство.

Екологи заявили, що ці дії можуть бути зумовлені тиском на навколишнє середовище, оскільки скорочення традиційних джерел їжі може змусити їх відчайдушно шукати альтернативи. Це може стати більш поширеним, оскільки водно-болотні угіддя в усьому світі стикаються зі зростаючим тиском через зміну клімату, посуху, перевантаження поживними речовинами та видобуток води.

«Крижнів рідко вважають хижаками, проте тепер є дані, які показують, що вони можуть взяти на себе цю роль», — зауважують вчені.

Раніше вчені розкрили, як одна тварина живе більше двох століть і майже не старіє.