Кубок світу з перегонів сперматозоїдів: що це за змагання із призом $100 000

Сперматозоїди / © naked-science.ru

У Сан-Франциско, США, готуються провести незвичайний міжнародний турнір — перший у світі Кубок із «перегонів сперматозоїдів» із призовим фондом у 100 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

Захід уже привернув значну увагу: заявки подали понад 10 тисяч учасників із більш ніж 100 країн. У фінальній частині змагатимуться 128 «учасників», кожен з яких представлятиме свою державу.

Суть змагання полягає у швидкості руху сперматозоїдів. Вчені відбиратимуть клітини зі зразків і поміщатимуть їх до спеціально створеної мікрофлюїдної системи, де вони «змагатимуться» на мікроскопічній дистанції.

За словами організаторів, ключовий показник — рухливість, адже саме вона є одним із головних факторів чоловічої фертильності.

Співзасновник проєкту Шейн Фан пояснив, що команда прагне відібрати найкращих кандидатів.

«Ми прагнемо знайти найздоровішу людину для кожної країни, яка братиме участь у змаганнях. Підтримка здорового тіла вимагає багато зусиль», — зазначив він.

Учасникам не потрібно буде приїжджати особисто — їм надсилатимуть набори для збору зразків, які потім доставлятимуть до лабораторії в Каліфорнії.

Змагання транслюватимуть у прямому ефірі: рух клітин покажуть через потужні мікроскопи, а глядачам демонструватимуть статистику, таблиці результатів і навіть біомаркери учасників.

Організатори також не виключають елементів інтерактиву — глядачі зможуть стежити за перебігом «перегонів» майже як за традиційними спортивними подіями.

Хоча проєкт має вигляд як розвага, автори ідеї наголошують: за ним стоїть серйозна мета. Вони хочуть привернути увагу до проблем чоловічого репродуктивного здоров’я.

За даними досліджень, за останні десятиліття кількість сперматозоїдів у чоловіків значно знизилася, що пов’язують зі способом життя, екологією та хронічними захворюваннями.

Лікарі підкреслюють, що важлива не лише кількість, а й якість сперми — зокрема її рухливість і морфологія.

Фактори на кшталт куріння, алкоголю, ожиріння та малорухливого способу життя можуть негативно впливати на ці показники.

Організатори сподіваються, що такий нестандартний формат допоможе зменшити стигму навколо теми та заохотить чоловіків більше дбати про своє здоров’я.

