Куди діваються відходи з літака: експерт розвінчав популярний міф

Подорожі літаком, незважаючи на тимчасове призупинення польотів з українських аеропортів, залишаються предметом інтересу, зокрема щодо гігієнічних аспектів. Одним із найпоширеніших міфів є те, що відходи з туалету нібито скидаються прямо у повітря.

Дипломований диспетчер із планування польотів Анастасія Троян докладно розповіла, як насправді функціонує система та куди потрапляють продукти життєдіяльності пасажирів.

Троян одразу розвінчала міф про скидання випорожнень у навколишнє середовище під час польоту. Вона наголосила, що на борту застосовується технологія, що забезпечує гігієну та безпеку:

«У літаку не просто можна, а й потрібно змивати воду в унітаз, щоб інші пасажири не побачили фекалії. У літаках, як і в сучасних поїздах, вакуумна система зливу відходів», — пояснила фахівець.

Секрет криється у самій системі: коли пасажир натискає кнопку зливу, відкривається клапан, виливається невелика кількість води з додаванням антисептичних та ароматизаційних засобів. Відходи разом із водою миттєво засмоктуються потужним потоком у спеціальний відсік.

Куди потрапляють відходи після приземлення

Диспетчер підкреслила, що продукти життєдіяльності пасажирів не потрапляють у повітря чи відкритий простір. Вони залишаються герметично закритими на борту до моменту приземлення.

Далі, коли літак досягає свого кінцевого пункту призначення, до нього під’їжджає спеціальний автомобіль. Він під’єднується до відсіку, у якому зберігаються відходи, та очищає його. Після цього всі відходи безпечно зливають у загальну каналізацію аеропорту.

