Куди не варто їхати в сезон: топ туристичних країн із перенаселенням

Ватикан — найперевантаженіше туристами місце у світі / © Reuters

Фахівці з туризму визнали найбільш перенаселений туристичний напрям у світі. Вони рекомендують подорожувати туди в міжсезоння, щоб уникнути скупчення людей.

Про це йдеться в матеріалі 24 Канал із посиланням на дослідження.

За даними експертів, найпереповненішим туристами місцем світу 2024 року став Ватикан. Хоча такі напрямки, як Франція, Італія чи Іспанія приймають мільйони гостей щороку, саме у Ватикані туристичне навантаження є найвищим у співвідношенні до кількості місцевого населення.

Туризм після пандемії: повернення до рекордів

У 2024 році близько 1,4 мільярда людей подорожували за кордон, що практично досягло доковідного рівня. Проте зростання кількості мандрівників у деяких регіонах стало справжнім викликом для інфраструктури.

Аналітики порівняли кількість туристів у країнах з чисельністю їхнього населення. Це дозволило не просто виявити популярні напрямки, а й оцінити туристичне навантаження — показник, що демонструє, наскільки серйозно туризм впливає на локальні громади.

Чому Ватикан — найперевантаженіше туристами місце у світі

Населення Ватикану становить лише 882 особи — здебільшого це духовенство, дипломати й працівники церковних структур. Водночас у 2024 році на кожного жителя припало аж 7709 туристів. Враховуючи невелику площу країни й її культурно-релігійне значення, це перетворює Ватикан на одне з найбільш відвідуваних і водночас перевантажених місць на планеті.

«Ватикан — це центр паломництва та культури, який приваблює мільйони людей щороку, попри свої скромні масштаби», — йдеться у звіті.

Експерти рекомендують планувати візит у березні–квітні або жовтні–листопаді, коли кількість туристів суттєво зменшується.

Хто ще у списку найпереповненіших напрямків

На другому місці опинилася Андорра, що розташована між Іспанією та Францією. Її населення — близько 82 тисяч осіб, тоді як туристів у 2024 році було майже 9,6 мільйона.

До першої п’ятірки також увійшли:

Сан-Марино,

Багамські острови,

Сент-Кітс і Невіс.

Ці напрямки хоч і здаються маловідомими, але насправді мають високу щільність туристичного потоку, що часто перевищує доступні ресурси й інфраструктуру.

