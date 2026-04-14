Куди поїхати в Польщі: 4 недооцінені міста для подорожей

Гданськ / © pixabay.com/jenszhonk

Польща залишається привабливою для туристів завдяки поєднанню безпеки, доступності та багатої культурної спадщини. На тлі популярних міст дедалі більше мандрівників звертають увагу на менш відомі локації, які зберегли історичний вигляд і не перевантажені туристами.

Одним із таких напрямків є Гданськ — портове місто на узбережжі Балтійського моря. У минулому він був частиною різних держав і навіть мав статус міста-держави. Під час Другої світової війни Гданськ зазнав значних руйнувань, однак історичний центр відновили. Сьогодні він вирізняється вузькими вулицями, барвистими кам’яницями та готичними спорудами. Серед знакових місць — середньовічний портовий кран Журав, який вважається одним із найкраще збережених у Європі, а також Вестерплатте — територія, де розпочалися перші бойові дії Другої світової війни.

Ще одним містом, яке часто залишається поза увагою туристів, є Торунь. Воно розташоване на березі Вісли та відоме як батьківщина астронома Миколая Коперника. На відміну від багатьох інших польських міст, Торунь майже не постраждав під час війни, тому його середньовічна забудова збереглася в автентичному вигляді. Старе місто внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут можна побачити готичну ратушу, історичні житлові будинки та відвідати будинок Коперника. Окремо місто відоме традиційними пряниками, які виготовляють за давніми рецептами.

Познань також входить до переліку менш популярних, але цікавих туристичних напрямків. Місто має одну з найбільших і найвідоміших ринкових площ у Польщі. Центральним елементом є ратуша епохи Відродження з механічним годинником: щодня опівдні на її вежі з’являються дві фігурки козлів, які б’ються рогами. Поруч розташовані кольорові будівлі з аркадами та численні кафе. Серед інших пам’яток — барокова церква Фара та кафедральний собор на острові, який вважається історичним осередком міста.

Щецин — ще один менш відомий напрямок, який вирізняється архітектурою та плануванням. Місто розташоване на річці Одер неподалік Балтійського моря. Його історія пов’язана як із Польщею, так і з Німеччиною, що відобразилося в забудові. Щецин має широкі бульвари та радіальне планування вулиць. Серед основних пам’яток — Замок Померанських герцогів і готичний собор Святого Якова, з оглядового майданчика якого відкривається панорама міста. Також туристів приваблює набережна та відреставроване Старе місто.

