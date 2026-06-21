Куди поїхати в Туреччину з вибагливими підлітками або малечею: гід курортами

Названо найкращі курорти Туреччини / © pixabay.com

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Попри зміну сезонів та економічні виклики, Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків для сімейного відпочинку. Туристичний сектор країни пропонує ідеальне поєднання теплого клімату, розвиненої інфраструктури для малечі та улюбленої багатьма системи «все включено».

Британське видання Daily Mail підготувало детальний путівник найкращими курортними регіонами Туреччини, які ідеально підходять для відпочинку.

Дивовижна Анталія

Анталія має приголомшливий ландшафт, зі стародавніми руїнами, розкиданими по пагорбах, вкритих сосновими деревами, та прекрасними, залитими сонцем пляжами.

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З 300 сонячними днями на рік, Анталія — це місце для сімейного відпочинку на пляжах.

Оберіть щось на свій смак: від мильних ділянок золотого піску з безліччю водних видів спорту до тихих бухт, де можна поплавати на байдарці та попірнати з маскою.

Прекрасний Бодрум

У районі Бодрума насолодіться гламуром у вишуканих ресторанах з видом на пристань для яхт та стильних пляжних клубах на піску.

Помилуйтеся розкішними яхтами, які підпливають до барвистої пристані для яхт, а на вершині пагорба позаду вас чекає Бодрумський замок, а поруч — стародавній театр, що датується IV століттям до нашої ери.

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Ви сидітимете в гламурному ресторані на набережній, створеному для того, щоб задовольнити кожне покоління, пропонуючи все: від вишуканих морепродуктів до класичних страв для дітей.

Після обіду вирушайте до одного з численних пляжів, або насолоджуйтесь післяобіднім круїзом на гулеті, традиційному вітрильному човні, який вирушає з родиною на глибоку блакить, даючи вашому підлітку чудовий знімок для Instagram.

Це також місце для бутиків, де дизайнерські аутлети розташовані поруч із місцевими магазинами, де пропонують автентичні та унікальні речі для перегляду.

Юним історикам сподобається відвідати Бодрумський замок, фортецю хрестоносців XV століття з музеєм підводної археології всередині.

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Чудовий Даламан

Або ж вирушайте до Даламана, щоб відчути справжню турецьку атмосферу, де пишні гори зустрічаються з кобальтовим морем.

Даламан — це місце для сімей, які шукають справжнього, автентичного смаку Туреччини, де розташовані чарівні рибальські села та ринкові базари, де ви можете торгуватися скільки душі завгодно.

Приголомшлива Блакитна лагуна в Олюденізі у Фетхіє розташована на тлі гірського хребта, вкритого сосновими соснами. Помилуйтеся нею з неба, спускаючись на параплані з гір, спостерігаючи за кайтсерферами, які ловлять хвилі та вітер далеко під вами.

Неймовірний Ізмір

Тим часом Ізмір — це місце для розваг з безліччю пляжів і барів.

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Ізмір, розташований на верхній частині Бірюзового узбережжя, є тим турецьким напрямком, який залишається непоміченим.

З Ефесом і Пергамом, об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тут знаходяться одні з найкраще збережених руїн у регіоні, а також Храм Артеміди, одне з семи чудес Стародавнього світу.

Відвідайте гарячі джерела в Памуккале, неземний каскад теплих, багатих на мінерали басейнів, утворених із сніжно-білих відкладень кальцію. З безліччю пляжів, тут також не бракує старомодних розваг на сонці.

Кемер — це ворота до спорту, як водного, так і наземного — вирушайте на велосипедну прогулянку чи пішки по приголомшливих панорамних горах або ж вирушайте на морську прогулянку.

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Белек ідеально підходить для любителів гольфу з його чемпіонськими полями, а пляж Лара — це місце, де блискучі п’ятизіркові готелі зустрічаються з безкінечними розвагами.

Не забудьте про Сіде, його золоті пляжі та стародавні руїни є одними з найкращих у Туреччині.

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