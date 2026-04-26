Куди зникають усі чайні ложки: вчені поставили крапку у цьому питанні

Ложка / © Pexels

Це загадка, яка десятиліттями ставить у глухий кут мільйони співробітників офісів та установ по всьому світу: куди поділися всі ці чайні ложки? Тепер британські вчені дійшли висновку, що однозначної відповіді на це питання немає, проте масштаби явища вражають.

Про це пише Daily Mail.

Вчені з Единбурзького університету, доведені до відчаю через неможливість знайти прибор для кави, запустили спеціальний експеримент. Команда під керівництвом нейробіолога, професора Тари Спайрс-Джонс, придбала 48 нових чайних ложок: половина з них була золотистого кольору, а решта — дешевшого на вигляд срібного.

Ложки залишили в загальній кімнаті для персоналу, а потім непомітно підраховували їх протягом десяти місяців. Результати виявилися приголомшливими.

«На підставі цього дослідження ми дійшли висновку, що в нашій будівлі справді крадуть чайні ложки із загальної кімнати. Куди вони поділися, залишається загадкою», — йдеться у звіті вчених.

Яка статистика зникнення

Дослідники виявили цікаву закономірність: привабливий зовнішній вигляд столових приборів прямо впливає на швидкість їхнього зникнення. За даними звіту, дві третини всіх ложок зникли під час дослідження.

При цьому спостерігався перекіс у бік золотих виробів. Їхній «період напіврозпаду» становив лише 182 дні, тоді як срібні ложки трималися довше — 280 днів.

«Чайні ложки є невід’ємною частиною будь-якого дослідницького інституту. Деякі люди щодня їдять мус ложкою, а багато інших використовують її для додавання розчинної кави, вилучення чайних пакетиків з чашок або перемішування цукру», — пояснюють автори роботи важливість предмета дослідження.

Единбурзьке дослідження було натхненне аналогічним експериментом 2005 року, проведеним у Мельбурні. Тоді австралійські вчені втратили 80% ложок всього за п’ять місяців. Вони підрахували, що для підтримки роботи інституту на 70 осіб необхідно щороку закуповувати 250 нових столових приборів.

Британські вчені наголошують, що проблема має не лише економічний, а й психологічний підтекст.

«Через понад 20 років проблема крадіжки чайних ложок із загальних кімнат не зникла. Це залишається проблемою, що потребує подальшого вивчення, оскільки вона впливає на благополуччя вчених», — підсумовують дослідники в Единбурзі.

У лабораторії вже запропонували наступні напрямки досліджень. Зокрема, науковці планують вивчити шляхи міграції інших типів столових приборів, зокрема вилок, які також мають тенденцію до раптового зникнення.

Нагадаємо, раніше в Австралії звільнили жінку, яка за рік перебувала на лікарняному 114 днів через серйозні проблеми зі здоров’ям.