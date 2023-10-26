Кухарка спантеличила рецептом "ідеального лосося" у посудомийці: відео стало вірусним у Мережі

Жінка спантеличила, що готує морепродукти у посудомийці.

Елейн Зані, яка веде кулінарний блог у TikTok, зізналася, що використовує нетрадиційний метод зокрема для приготування лосося, для якого не потрібні каструля чи сковорідка.

У 51-секундному ролику, який став вірусним у Мережі, зібравши 3,4 мільйона переглядів та 8500 збережень, інноваційна шеф-кухарка пояснює свій процес.

"Почніть з філе лосося, за бажанням додайте трохи лимона, потім я використовую свіжу зелень, як-от кріп і розмарин", — розповіла вона. "Наступним я додаю часник, олію, сіль і перець за смаком".

Блогерка з Орландо, США, сказала підписникам, що коли риба буде підготовлена, її потрібно загорнути в алюмінієву фольгу та переконатися, що немає отворів.

"Помістіть його у верхню полицю посудомийної машини та пропустіть через повний цикл гарячої води та нагрівання досуха", — продовжує вона.

Після завершення циклу Зані відкриває посудомийну машину та показує "ідеально приготований лосось".

"Коли це буде зроблено, дістаньте його, відкрийте і насолоджуйтеся".

Якщо чимало юзерів зберегли рецепт та вже спланували спробувати метод жінки, у багатьох глядачів виникли занепокоєння щодо цієї страви.

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